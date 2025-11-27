自由電子報
娛樂 最新消息

11月最後一週「逆轉勝」！12星座「迎新局」宜忌必懂

星座專家Amanda老師提醒，11月最後這一週別忘了好好布局，才能為12月開啟好運兆頭。（Amanda提供）星座專家Amanda老師提醒，11月最後這一週別忘了好好布局，才能為12月開啟好運兆頭。（Amanda提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕進入11月最後一週，喻意2025年的尾聲也即將到來，星座專家Amanda老師表示，以占星學的角度而言，當太陽進入射手座的位置（即太陽走到黃道240度），對比前幾週，星友們可以感覺到整體氛圍逐漸變得明朗化，尋求「突破」的企圖心也會被點燃。Amanda老師提醒12星座的朋友，若想提早布局12月的運勢，掌握「開運」關鍵很重要！

♈牡羊座

．宜：展開新的投資計畫。但要記得謹慎為之，不要衝動。

．忌：騎車、開車走路時搶線貪快。注意交通安全，是回家唯一的路。

♉金牛座

．宜：與好友相聚，獲得友情的滋養，還能夠獲得許多寶貴訊息。

．忌：不爽老闆而拍桌子走人。深呼吸之後，提醒自己退一步海闊天空。

<

♊雙子座

．宜：享受SPA或按摩，放鬆身體的同時，心靈也得到休憩。

．忌：沒有計劃的出遊。萬一沒有住宿或航班機位，可是會壞了好心情。

♋巨蟹座

．宜：修剪頭髮。新的造型讓心情及運勢都有新氣象。

．忌：恣意刷卡消費。一時的愉快，忘記繳交帳單時的痛苦。

♌獅子座

．宜：更換舒適的寢具。改善睡眠品質，更有活力打拚人生。

．忌：戴上粉紅色眼鏡看待伴侶。過多的自我感動，被對方騙了都不知道。

♍處女座

．宜：居家附近便利商店多走走。掌握有趣的生活用品新資訊，創造閒談話題。

．忌：工作上粗心大意。在不該犯錯的小地方出現失誤，壞了原有專業形象。

♎天秤座

．宜：參與信仰活動。安頓好內心，面對一切事務都能夠從從容容，游刃有餘。

．忌：在社群網站上公開自己行程。避免有心人士做不好的利用。

♏天蠍座

．宜：提早規劃未來的旅遊行程。可以找到優惠的價格，得到更高規格享受。

．忌：忽略家中管線老舊的問題。嚴防漏水或漏電，危害居家環境安全。

♐射手座

．宜：理性選擇投資的進出場時間。過於衝動的豪賭，小心判斷失準損失慘重。

．忌：拿捏好開玩笑的尺度。無心的玩笑話，若得罪了小人，將會帶來不必要麻煩。

♑摩羯座

．宜：學習新的外語。默默累積實力，在不經意的時刻，驚艷身邊所有人。

．忌：私下批評老闆或公司。以為可信任的同事，卻在背後擺了一道。

♒水瓶座

．宜：早睡勿熬夜。規律作息提升免疫力，健康的身體是一切打拼的基石。

．忌：吃東西時生冷不忌、暴飲暴食。輕則腸胃不適，嚴重時還有食物中毒的可能。

♓雙魚座

．宜：自己下廚料理三餐。吃的健康也更省錢。

．忌：仗著義氣隨意相挺他人。先問清楚事件的來龍去脈，以免公親變事主，惹得一身麻煩。

【星座達人．Amanda老師】

．專長：星座占星學、塔羅占卜

．經歷：命運好好玩節目專任老師、國際占星研究院專任老師、財團法人中華全球占星教育學會理事長、台灣最前線命理專家

☆民俗說法僅供參考☆

