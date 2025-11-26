自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

呂文婉突發文「人性就是長這樣！」 網驚：怎麼了？

呂文婉突然在臉書以「人性就是長這樣」為題發文。（翻攝自臉書）呂文婉突然在臉書以「人性就是長這樣」為題發文。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深媒體人呂文婉日前上《11點熱吵店》和觀眾分享離婚原因，自剖是因為前夫脾氣常暴走、失控，甚至一度目睹對方逼年幼女兒掌嘴，讓她下定決心放自己和女兒自由。但今天下午，她突然在臉書以「人性就是長這樣」為題發文，感慨這世界總讓溫暖善性的人承擔更多，讓許多網友和呂文婉的粉絲十分擔心，到底發生什麼事了？

天天做飯的，偶爾一頓沒煮就被雜雜唸...

幾百年不做飯的，心血來潮難得做一次卻被大誇特誇...

體貼懂事的，一旦不配合就被數落沒良心...

恣意妄為的，稍微乖巧一點就被捧掌心...

這世界總讓溫暖善性的人承擔更多...

被付出，請別’習以為常‘’...

當作‘’理所當然 ‘’...

不懂感知、感恩、感謝...還需要改哪門子運？！

雖然不知道呂文婉為何「有感而發」，但網友們對她的PO文紛紛表達認同，也留言為她打氣，「認同到我的頭已經碰得到我的腳了」、「人們不會記的你幫他的每次，他只會記得你唯一不幫他的那次！人性～」、「有求必應經不起一次袂都賀」、「軟土深掘的人太多了，老虎不發威被當病貓，惦惦不是認同，人是有底線的，工作環境最常遇到問題」、「不用太在意那些閒言閒語的人、何況妳又不是“閒閒美代子”、妳有自己的工作及事業再打拼!別理那些吃飽飯沒事幹的人“癈話”！過好自己~別太在意那些庸俗之人。支持妳加油!!以後那不懂得體諒别人的話～就一笑置之就好了!!」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中