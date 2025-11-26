呂文婉突發文「人性就是長這樣！」 網驚：怎麼了？

呂文婉突然在臉書以「人性就是長這樣」為題發文。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深媒體人呂文婉日前上《11點熱吵店》和觀眾分享離婚原因，自剖是因為前夫脾氣常暴走、失控，甚至一度目睹對方逼年幼女兒掌嘴，讓她下定決心放自己和女兒自由。但今天下午，她突然在臉書以「人性就是長這樣」為題發文，感慨這世界總讓溫暖善性的人承擔更多，讓許多網友和呂文婉的粉絲十分擔心，到底發生什麼事了？

天天做飯的，偶爾一頓沒煮就被雜雜唸...

請繼續往下閱讀...

幾百年不做飯的，心血來潮難得做一次卻被大誇特誇...

體貼懂事的，一旦不配合就被數落沒良心...

恣意妄為的，稍微乖巧一點就被捧掌心...

這世界總讓溫暖善性的人承擔更多...

被付出，請別’習以為常‘’...

當作‘’理所當然 ‘’...

不懂感知、感恩、感謝...還需要改哪門子運？！

雖然不知道呂文婉為何「有感而發」，但網友們對她的PO文紛紛表達認同，也留言為她打氣，「認同到我的頭已經碰得到我的腳了」、「人們不會記的你幫他的每次，他只會記得你唯一不幫他的那次！人性～」、「有求必應經不起一次袂都賀」、「軟土深掘的人太多了，老虎不發威被當病貓，惦惦不是認同，人是有底線的，工作環境最常遇到問題」、「不用太在意那些閒言閒語的人、何況妳又不是“閒閒美代子”、妳有自己的工作及事業再打拼!別理那些吃飽飯沒事幹的人“癈話”！過好自己~別太在意那些庸俗之人。支持妳加油!!以後那不懂得體諒别人的話～就一笑置之就好了!!」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法