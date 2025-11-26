自由電子報
娛樂 最新消息

帳單厚到像論文！蘿拉消費黑幕被起底 蔡阿嘎現身說話了

「絞肉機女神」爆料蘿拉多年刷卡紀錄。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕YouTuber蔡阿嘎前員工蘿拉涉嫌掏空公司資產的風波持續延燒，相關爭議仍未平息，近日又因網紅「絞肉機女神」的爆料，再度掀起話題。

網紅「絞肉機女神」近日與醫師王姿允隔空交火，並發文爆料，指出王姿允早在2024年11月，就曾因蘿拉狀況向她求助。她透露，當時王姿允因蘿拉的情況倍感壓力，才會主動尋求協助，而在接觸過相關資料後，自己卻完全無法對蘿拉產生同情。

「絞肉機女神」提到，當時要求蘿拉提供刷卡紀錄，數量厚如論文，痛批：「既然敢亂刷亂送，現在哭給誰看？？」更直言：「做錯事就立正站好！看著那些天文數字的亂刷紀錄，妳有什麼資格哭？每一筆消費、每一個數字都在尖叫著荒謬…既然敢亂刷亂送，現在哭給誰看？你在哭什麼？沒出息！」

「絞肉機女神」指出任何一個正常人，只要深入看過那些帳單細節，絕對不會生出同情，只會燃起熊熊怒火，並透露自己當時成功勸退王姿允封鎖蘿拉，並切斷聯繫。

蘿拉帳單風波再掀討論，蔡阿嘎親自現身回應。（翻攝自IG）

此外，「絞肉機女神」還提到，至今仍保留著一箱刷卡紀錄，帳單時間清楚標示「2022年11月26日」，並形容這些資料就像被推放在家中角落卻捨不得丟掉的「可怕東西」，成為她當時保持清醒的證據。相關爆料曝光後，也釣出蔡阿嘎本人親自回應：「後續會再請我方律師與您聯繫」，讓外界關注是否將有新一波法律行動？而整起蘿拉案再添案外案，持續延燒中。

在 Threads 查看
點圖放大header
點圖放大body
