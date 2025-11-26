自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李沐陷台韓三角戀！《那張照片》兩男一女掀最甜糾結

李沐（前排中）在《那張照片裡的我們》周旋在宋柏緯（左）和振永（右）之間。（瀚草文創GrX STUDIO提供）李沐（前排中）在《那張照片裡的我們》周旋在宋柏緯（左）和振永（右）之間。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕台韓愛情電影《那張照片裡的我們》邀來韓國人氣男星振永、李沐、宋柏緯演繹跨國三角戀；李沐在片中周旋兩男，一邊是青梅竹馬，一邊是一見鍾情的韓國跆拳道教練，她坦言演出過程中不斷自問：「真的可以這樣嗎？」

《那張照片裡的我們》以1977年桃園中壢事件為背景，講述李沐飾演的照相館攝影師賢英和振永飾演的韓國跆拳道教練金浩熙，與熱血青年宋柏緯之間的愛情與友情，3人的命運因一場選舉舞弊掀起的抗議風暴徹底改變。

李沐（左）和韓星振永在《那張照片裡的我們》一見鍾情，彼此吸引。（瀚草文創GrX STUDIO提供）李沐（左）和韓星振永在《那張照片裡的我們》一見鍾情，彼此吸引。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

李沐為電影學客語、攝影，也花不少時間鑽研70年代的背景與當時人的情感；她透露，對當時情感理解多來自身邊的長輩，發現他們的感情比現代人更複雜許多。

振永認為金教練對賢英是一見鍾情，他解釋：「金教練一個人來到異地生活，其實並不知道該如何自己走下去，在這樣的狀況下遇見賢英，對他來說是一件很幸運的事，像是生活中出現了一個可以依靠、可以支持的人，對賢英的情感也慢慢地變得更加深刻。」

宋柏緯（左）和李沐在《那張照片裡的我們》再度合作，默契十足。（瀚草文創GrX STUDIO提供）宋柏緯（左）和李沐在《那張照片裡的我們》再度合作，默契十足。（瀚草文創GrX STUDIO提供）

宋柏緯先前在電影《我吃了那男孩一整年的早餐》是17歲的吉他社社長，因喜歡李沐每天為她調製完美比例奶茶，到了《那張照片裡的我們》中成了20歲的熱血青年，依舊默默為李沐付出。

再次搭檔李沐，宋柏緯表示彼此的默契難用文字形容，他透露其中一場比腕力認輸的戲，他必須成全李沐去愛振永，「那場戲我覺得很深刻，而且我們排戲刻意避免排到最深刻的點上，導演和我們都想保留最新鮮的感覺。」

實際開拍時，兩人保留已久的情緒瞬間到位，他形容就像下載檔案多次在99%按暫停，最後終於完成下載並打開的舒暢感，直呼：「那感覺真的超爽，拍的當下超過癮！」

李沐也狂讚：「和柏緯對戲好像不管重來幾次，我都覺得很好玩，因為他每次都會有點不同，而我會很想要感受那個不同，會讓我心情很好。」《那張照片裡的我們》於12月24日全台上映。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中