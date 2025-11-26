自由電子報
娛樂 最新消息

台饒傳奇回來了！滿人相隔十年登台首發嘻哈粉暴動

吳霏是今年的「龍虎門狀元」。（龍虎門247音樂日提供）吳霏是今年的「龍虎門狀元」。（龍虎門247音樂日提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕暌違兩年，《龍虎門247音樂日》正式重返舞台，由嘻哈文化媒體品牌「龍虎門」聯手影像製作團隊「我的檔期」共同打造。延續過往締造秒殺票房、推動新秀出圈、創下台饒名場面的能量，本次回歸將以更完整的製作規劃、更具視覺敘事的影像呈現，誓言把《龍虎門247音樂日》打造成台灣饒舌年度指標。

《龍虎門247音樂日》參演陣容集結嘻哈圈跨世代重量級音樂人參與，包括婁峻碩、熊仔、新科金曲歌王呂士軒等。主辦單位也祭出兩大限定組合「混血兒聯軍」：玖壹壹健志Ｘ師弟潤少與LilHao 、「J.Sheon Ｘ 美麗本人」讓嘻哈仔興奮不已。而驚喜不只如此，主辦單位壓軸公布已超過10年未於台灣演出的嘻哈傳奇滿人Manchuker將回歸舞台，在台饒圈投下震撼彈。

台饒傳奇滿人相隔十年宣布回歸舞台。（龍虎門247音樂日提供）台饒傳奇滿人相隔十年宣布回歸舞台。（龍虎門247音樂日提供）

滿人在2000年初期對台饒帶來革命性的影響，當年滿人把中、英語饒舌結合，並推動風格融合與跨界實驗。即使2019年滿人曾與「ILL MO」老莫合作單曲，並與蛋堡、「Jnco」荊軻共同主持節目《有夠難約》，但距離登上嘻哈舞台進行完整個人演出已經超過10年之久，消息釋出讓所有嘻哈樂迷陷入瘋狂。

今年另有重要亮點從《聲林之王2》崛起的吳霏，百名饒舌高手脫穎而出，獲1500 名網友投票，以及通過直播演出考驗，奪冠成為「龍虎門狀元」，將帶來他第一個完整Full Set嘻哈舞台演出。

今年活動從一日擴大為兩日，龍虎門與Red Bull合作舉辦前夜祭，1月10日將由「Red Bull Dance Your Style 台灣大賽」打開週末活動序章。比賽採全球知名的「觀眾決勝」機制，16 位舞者必須在 DJ 隨機播歌的狀況下即興應戰，現場觀眾將成為評審，舉起紅牌或藍牌，決定誰能成為冠軍代表台灣出征世界舞台。

首日街舞賽事結束後，由 DJ賴皮MR. SKIN主導的前夜祭派對將延續能量。隔日1月11日，《龍虎門247音樂日》將於台北流行音樂中心戶外表演空間展開全日演出。更多活動資訊，請持續關注《龍虎門247音樂日》」官方IG。

