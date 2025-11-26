韓網紅神還原「台灣遊客4特徵」！ 網讚：「不是台灣人」那趴太傳神

韓國網紅赫赫，發文說明「台灣人」和「不是台灣人」逛免稅店的差異。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日前日本首相高市早苗一句「台灣有事」言論，讓中國怒急大跳腳，發布「禁日令」呼籲勿前往日本旅遊，甚至建議民眾直接改道前往南韓。不過，韓國網友紛紛抱怨，指中國遊客非常沒水準，一名曾在百貨免稅店專櫃工作的南韓網紅赫赫，一段講述「台灣遊客特微」影片，讓台灣網友們看了很有感，覺得這名銷售人員真的是觀察入微，形容得太貼切了，尤其是用中文描述「不是台灣人」那段，字幕突然「繁轉簡」，讓網友們紛紛留言大送愛心，直呼「好喜歡這種隱喻，不得罪人（拍拍手），但默默看懂了……」 。

網紅赫赫在留言區分享，自己長期在明洞的免稅店工作，對台灣遊客印象十分深刻，拍這段影片只是想分享旅遊文化差異與溝通小撇步。另外他也建議到韓國旅遊的人，簡單問候、放慢語速，善用手機的即時翻譯工具與肢體語言，都能擁有更愉快的旅遊體驗。

IG影片一PO，讓很多曾經在韓國購物的台灣人很有感，表示完全就是在講自己，大讚赫赫「兩種中文腔調都學得好像，超棒的！」、「 好像，我也是聽到（銷售員會講）中文時整個超開心」、「完全演我」、「這是真的」、「不是台灣人的部分真的太傳神，謝謝赫赫降低台灣人的焦慮」。

在 Instagram 查看這則貼文 赫赫（@zzai_he）分享的貼文

