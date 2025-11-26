泰國GL女神團SPN首攻台北 「三選二修羅場」甜蜜集結

《雲霄飛車》大成功，令Shelly（左起）、Pundao與Neko人氣攀升。（橙映娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕泰國知名製作公司Motion Minds娛樂旗下GL演技派組合Shelly Phetsai Chanrueng（Shelly）、Aom Pundao Panyabaramee（Pundao）與Neranuchara Lertprase（Neko），簡稱SPN，宣布明年1月17日在「台北三創Syntrend 5樓CLAPPER STUDIO展演廳」舉辦首場海外見面會！

SPN三位女神除了有著無暇臉蛋與姣好身材，雖然甫剛出道，但在公司嚴格訓練下演技不俗，而其中飾演女主角之一Air的Neko，是超人氣GL泰劇《Blank愛填滿空白》主角Yoko現實生活中的親姊姊，因此當《Roller Coaster（雲霄飛車）》公布她加入時，再加上她飾演因家族壓力下無奈分手的前任，更是瞬間造成社群訊息爆量，紛紛擔心這部作品「三選二」到底誰會落單？

SPN海報主視覺。（橙映娛樂提供）

2025堪稱是GL劇大勢的一年，受到粉絲喜愛的《Roller Coaster（雲霄飛車）》，敘述帶著對前任Air（Neko飾）的美好回憶、不捨情感卻仍舊殷殷期盼復合的Pure（Pundao飾），在她以為誰也無法再進入自己內心世界後，突然Loft（Shelly飾）的現身與追求，逐漸溫暖了自己千瘡百孔的心房，但對Air的執著又無法全然放手，三位演員對於情緒表達到位，幾場哭戲都讓粉絲跟著肝腸寸斷，紛紛氣呼呼罵編劇殘忍，到底選誰才是最圓滿的方式？

即將來到台北辦見面會，Shelly、Pundao與Neko灑糖預告：「我們完全感受到粉絲的熱情，很期待當天能一同開心互動，當然我們也很期待有空能逛逛市集，品嚐在地美食，所以歡迎大家多多推薦口袋名單！」

由於是「三人行」，到時見面會上，若遇到有一人恐落單被冷落怎麼辦？三位女神逗趣賣著關子說：「見面會上確實會有這可能，但不擔心自己會是落單的那一個，因為我有粉絲陪我！」

SPN粉絲見面會全場對號入座，票價共分VIP區NT6,580元、A區NT5,280元、B區NT3,980元與愛心席NT1,990元。福利上，VIP區全區皆有3：1合照、親簽拍立得、親簽海報、抽3位上台跟藝人互動與全區Hi Touch，詳情可上主辦單位「橙映娛樂」官方社群。

