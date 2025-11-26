陶晶瑩驚喜收TWICE暖舉 子瑜返鄉私下互動曝光

陶晶瑩與周子瑜一家曾私下出遊。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕南韓人氣女團TWICE於22、23日一連兩天在高雄世運主場館開唱，現場萬人沸騰。台灣成員周子瑜出道10年，終於站上家鄉舞台，哽咽唸信的畫面成為兩天演出最催淚的一幕，也讓全場粉絲集體落淚。主持人陶晶瑩帶著女兒荳荳南下追星，在觀眾席同樣感動泛淚。

陶晶瑩與子瑜一家私交深厚，也因此在女兒影響下成為Once，甚至曾飛往日本追星。她在網路節目《陶色新聞》中還原當天心情，談到這次特別感動的原因時哽咽表示：「我看表演，我會很認真看，也會稍微分析，但這次已經沒辦法了，因為帶有那個情懷，子瑜回家了，我有傳給子瑜說『我前一天光刷影片就已經哭了』，更何況是當場。」她也形容，高雄整座城市瀰漫著TWICE的應援氛圍，讓人深受震撼。

陶晶瑩帶著女兒荳荳親赴高雄追星。（翻攝自IG）

演唱會結束後，TWICE成員子瑜、Momo、Sana相約前往火鍋店用餐，巧合的是，陶晶瑩母女也身在同一家餐廳。她強調自己並未上前打擾，卻意外收到TWICE成員親自送上的肉盤，讓荳荳開心到難忘。

另一方面，子瑜媽媽黃燕玲也在會後於社群平台曬出後台畫面，曝光飯糰、油條、蛋餅等美食，並透露兩天早餐其實是由陶晶瑩暖心贊助，展現兩家人的好交情。黃燕玲感性表示：「因為大家熱烈歡迎TWICE首場高雄演唱會，如同喜慶一般的熱鬧氛圍，就好像是大家一起在辦喜事一樣，才讓我有一種嫁女兒的感動和緊張。」

