自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

陶晶瑩驚喜收TWICE暖舉 子瑜返鄉私下互動曝光

陶晶瑩與周子瑜一家曾私下出遊。（翻攝自IG）陶晶瑩與周子瑜一家曾私下出遊。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕南韓人氣女團TWICE於22、23日一連兩天在高雄世運主場館開唱，現場萬人沸騰。台灣成員周子瑜出道10年，終於站上家鄉舞台，哽咽唸信的畫面成為兩天演出最催淚的一幕，也讓全場粉絲集體落淚。主持人陶晶瑩帶著女兒荳荳南下追星，在觀眾席同樣感動泛淚。

陶晶瑩與子瑜一家私交深厚，也因此在女兒影響下成為Once，甚至曾飛往日本追星。她在網路節目《陶色新聞》中還原當天心情，談到這次特別感動的原因時哽咽表示：「我看表演，我會很認真看，也會稍微分析，但這次已經沒辦法了，因為帶有那個情懷，子瑜回家了，我有傳給子瑜說『我前一天光刷影片就已經哭了』，更何況是當場。」她也形容，高雄整座城市瀰漫著TWICE的應援氛圍，讓人深受震撼。

陶晶瑩帶著女兒荳荳親赴高雄追星。（翻攝自IG）陶晶瑩帶著女兒荳荳親赴高雄追星。（翻攝自IG）

演唱會結束後，TWICE成員子瑜、Momo、Sana相約前往火鍋店用餐，巧合的是，陶晶瑩母女也身在同一家餐廳。她強調自己並未上前打擾，卻意外收到TWICE成員親自送上的肉盤，讓荳荳開心到難忘。

另一方面，子瑜媽媽黃燕玲也在會後於社群平台曬出後台畫面，曝光飯糰、油條、蛋餅等美食，並透露兩天早餐其實是由陶晶瑩暖心贊助，展現兩家人的好交情。黃燕玲感性表示：「因為大家熱烈歡迎TWICE首場高雄演唱會，如同喜慶一般的熱鬧氛圍，就好像是大家一起在辦喜事一樣，才讓我有一種嫁女兒的感動和緊張。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中