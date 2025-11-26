廉世彬爆遭經紀人長期性騷！台灣經紀人發聲曝她現況

廉世彬驚傳遭韓籍黃姓經紀人性騷擾。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕近年多位韓籍啦啦隊女神來台加入職棒應援，其中樂天桃猿「三本柱」之一的廉世彬今卻驚傳遭韓籍黃姓經紀人性騷擾，不堪其擾甚至需就醫求助身心科，引發外界關注。對此，廉世彬台灣經紀人高偉凱稍早在臉書發聲。

高偉凱表示，性騷擾這件事情他選擇不多作評論，但強調人際界線往往帶有主觀感受，「只要言行超出別人能承受的範圍、讓對方感到不舒服或被壓迫，那就已經是一種騷擾跟傷害了。」他呼籲大眾把「尊重」視為彼此最重要的底線。

面對週刊報導，高偉凱不願再多作回應，坦言每一段描述都有可能再次傷害廉世彬，「我們始終希望，她能以那個陽光、親切、帶著熱情的模樣，被大家記住、被大家喜歡。」

他也感謝韓方經紀公司在過去一年將廉世彬帶來台灣，讓她成為樂天桃猿一份子，並共同見證她的努力與成長。

高偉凱最後強調，廉世彬目前在台適應良好，「她真心喜歡台灣的球迷，也融入了樂天桃猿的大家庭。你們的支持、笑容與熱情，都成為他在這裡努力的力量。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

