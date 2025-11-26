自由電子報
娛樂 最新消息

曹格女兒長大了！15歲包子妹近照曝光「根本是名模」

曹格女兒「包子妹」Grace如今已蛻變為15歲氣質小美女。（組合照，翻攝自IG）曹格女兒「包子妹」Grace如今已蛻變為15歲氣質小美女。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕曹格的15歲愛女「Grace」包子妹久未露面，近日被媽媽吳速玲罕見曝光近照，清秀五官與高挑氣質讓大批網友驚艷不已，紛紛狂讚「根本就是名模！」包子妹自《爸爸去哪兒2》的小小萌娃，如今蛻變成亭亭玉立的少女模樣，轉變之大讓逾萬名粉絲都驚呼聲連連。

吳速玲日前在IG公開與女兒的溫馨合照，可見15歲的包子妹早已褪去童年模樣，身穿白色背心搭牛仔褲、揹白包、配戴耳環，妝容自然又精緻，蛻變成美貌炸裂的小少女。此外，媽媽吳速玲鬆口透露，此次是難得獲得女兒同意後才能上傳的照片，她哭笑不得地說，「終於…她同意讓我放一張照片了，而且一張裡面有兩張，真的太幸福了！」

「包子妹」Grace近照被粉絲及網友激讚「根本是名模」。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）「包子妹」Grace近照被粉絲及網友激讚「根本是名模」。（照片經馬賽克處理，翻攝自IG）

包子妹的近況照片曝光後湧入逾萬名粉絲朝聖，狂刷留言，「顏值炸裂有夠美」、「氣場也太強大，根本就是名模！」、「從小美到大！」然而，吳速玲也回應網友們，透露青春期的女兒拍照相當有個性，「青少年好像都這樣，尤其女孩兒。」面對有人直呼「Grace太辣了！」她則笑稱「她（女兒）是歐美款的。」更有人建議多替包子妹拍照，她則無奈笑回，「她不喜歡～無法多拍，只能偶爾看她是否願意。」

事實上，曹格的一雙兒女如今都已長大，17歲的兒子Joe身高接近180公分，已開設個人社群帳號存在感十足，相比之下妹妹就較為低調；不過，有網友好奇詢問包子妹是否會再次亮相螢光幕？媽媽吳速玲對此則給出明確答覆，「Grace不是一個喜歡在螢光幕前的女生，我尊重她，我覺得這樣很棒。」她強調孩子有自己的選擇，自己會全力支持。

