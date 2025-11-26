自由電子報
娛樂 最新消息

陳文茜罹癌存活率不到10％ 院長藏1年真心話全說了

陳文茜罹患黑色素癌第4期，經歷免疫治療等療程。（翻攝自臉書）陳文茜罹患黑色素癌第4期，經歷免疫治療等療程。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，近來狀況再度引發關注。她日前公開決定停止免疫療法，26日深夜再度發聲，首度揭露台大癌醫中心院長隱瞞一年的真心話，抗癌歷程令人心驚。

陳文茜透露，去年確診時癌細胞已從肺部轉移到肝臟、骨盆，甚至腦部，病況相當兇險。她轉述楊院長坦白，當年接手治療她是很大的挑戰，並指出存活率不到10%。院長翻遍醫學論文後，發現由肺部出現黑色素腫瘤的案例極為罕見，甚至那篇研究案例就是她本人，令她忍不住自嘲：「所以我是台灣第一例。唯一的病例，外星生物。」

陳文茜目前仍需每月回診追蹤，並持續服用藥物對抗後遺症。（翻攝自臉書）陳文茜目前仍需每月回診追蹤，並持續服用藥物對抗後遺症。（翻攝自臉書）

面對罕見又高風險的病情，醫療團隊選擇全力搶救。陳文茜表示，自己本身患有自體免疫疾病，但仍選擇接受免疫療法，而這種治療極可能引發免疫風暴。她也透露，第三輪治療時曾出現輕微心肌炎，當時醫師甚至安排心臟腫瘤科醫師陪同她前往電視台錄影，以防突發狀況。

經過一年的生死拉鋸，她坦言目前體內癌細胞暫時奇蹟般殺光，才敢對外自行宣告康復。不過她也表示不是停止所有的治療，因免疫治療後遺症仍持續影響肺與胰臟，目前仍需大量類固醇與糖尿病藥物控制，並固定每月回診追蹤。她感性形容自己的心情：「我自行宣告康復，代表我度過了別人不敢想像的危險，如奇蹟一般。」更坦言，如今頻繁進出醫院檢查室，彷彿探望老友，「更多的是覺得自己像做了一個長長的夢。」

