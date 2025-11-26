自由電子報
娛樂 最新消息

黃子佼涉「數位性剝削」僅判緩刑 親職專家憂：孩子會以為「努力守規則沒有意義」

親職專家趙逸帆今對到「黃子佼輕判緩刑」表達憂心，提出若孩子們誤以為「努力守規則沒有意義」？那會比任何判刑輕重都更危險。（翻攝自臉書）親職專家趙逸帆今對到「黃子佼輕判緩刑」表達憂心，提出若孩子們誤以為「努力守規則沒有意義」？那會比任何判刑輕重都更危險。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕高等法院合議庭昨（25日）針對藝人黃子佼因加入創意私房論壇購買、下載兒少性影像片，收藏2千多部影片，進行二審，改判1年6月、緩刑4年。消息一出，不只受害人難以接受、婦團怒批，就連親職教育界也十分憂心，從事青少年輔導多年的趙逸帆今（26日）以「看到黃子佼的判決，我真正的感覺是什麼？」發文傳達痛心、憤怒與憂心，擔憂此例一開，會不會讓孩子們誤以為「努力守規則沒有意義」？

她在文中寫道，「如果傷害兒少的事，可以靠金錢、靠關係、靠技術性細節降低刑責，甚至不必真正被關，那那些創意私房的5418名會員，以及全台更多尚未被揭開的類似平台，他們會害怕嗎？會停止嗎？」

趙逸帆以輔導個案為例，「我想起我所看到的孩子。這幾年我接觸過受騙的未成年、誤踩陷阱的國中生、被憂鬱困住動彈不得的家庭。那不是新聞事件，是活生生的人，是哭著打來的求救電話。」

直言：「黃子佼有沒有被抓、判多久、法律細節怎麼算，固然當然重要，但我更在乎當孩子們看到這樣的社會時，會不會以為『努力守規則沒有意義』？」更提出嚴正警告：如果孩子誤會了這件事，那會比任何判刑輕重都更危險！

他也建議家長以更溫柔、更扎實的陪伴，讓孩子了解「數位性剝削」的嚴重性，提醒家長們在恐懼之外，更重要的是在孩子使用手機時，多看一下他下載了什麼。請在他加入陌生社群前，多問一句「你認識這個人嗎？」並強調不是為了監控，而是「真正的同行」。讓孩子知道：你愛他。你看得見他。你願意陪他緩慢前進。他跌倒時，你不會罵他笨，而是會說：「這不是你的錯，我在這裡。」這才是最重要的事。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

