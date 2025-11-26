台版Jennie被「指定扮醜」 孫淑媚《陽光女子合唱團》拍片現場傻眼

《陽光女子合唱團》集結台灣多位女演員又唱又跳。（壹壹喜喜提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕林孝謙導演的新片《陽光女子合唱團》集結陳意涵、翁倩玉、鍾欣凌、孫淑媚、陳庭妮、苗可麗、何曼希等女演員，共同演繹逞兇鬥狠的監獄女子，出於對孩子的愛，轉身成為合唱團的感人故事，在今年金馬觀眾票選拿下「最受歡迎電影」榜首。

剛唱完「May好三十演唱會」的孫淑媚在片中也是歌唱擔當，她笑稱：「會想參與演出，就是因為我從小就想要加入女團，導演說在片中會又跳又唱我就來了！也算是完成了我的一個夢想！」雖然孫淑媚在片中被林孝謙說服扮醜，但轉身在自己的演唱會中化身「台版Jennie」，吸引眾人目光。

孫淑媚被導演林孝謙情勒扮醜。（壹壹喜喜提供）

孫淑媚提到剛看完劇本時，就詢問導演林孝謙：「這個角色跟醜、老有什麼關係？」沒想到導演語帶神秘回應：「我想要塑造妳為戲犧牲的感覺。」讓她瞬間覺得自己肩負「神聖任務」。

不料當她抵達片場後，意外發現眾人光鮮亮麗，只有她以犧牲形象亮相，忍不住自嘲：「為什麼只有我犧牲？」笑翻眾人。

孫淑媚（左）在片中穿囚服，帶著鹽包讓拍戲順利。（壹壹喜喜提供）

有趣的是，孫淑媚透露，劇組每天上工都發小紅包，裡頭放著海鹽，收工後得撒掉去霉氣。有天她聽見陳意涵好奇發問：「你們鹽都怎麼用？」大家回答「撒掉」、「丟掉」，結果陳意涵自爆：「太浪費，我都帶回家沾牛排吃！」讓孫淑媚瞬間傻眼，急忙提醒：「那不是吸負能量的嗎？你還把負能量吃進去，不能吃啦！」

《陽光女子合唱團》將於12月24日至28日上映口碑場、12月31日全台上映。

