娛樂 最新消息

郭富城升格三寶爸！60歲聞拚第四胎「4字表態」方媛抱么女出關狀態炸裂

方媛（右起）第三胎順利誕下千金，郭富城甜蜜形容「被四位女神深愛」。（組合照，翻攝自微博）方媛（右起）第三胎順利誕下千金，郭富城甜蜜形容「被四位女神深愛」。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕郭富城昨（25日）迎來么女滿月，滿60歲之際當上「三寶爸」的他也首度在公開場合亮相，公布小女兒取名為「郭詠心（Cheryl）」。然而，當被追問是否計畫拚第四胎？郭富城只淡淡丟下4字「順其自然。」同一時間，方媛也帶著滿月小女兒出關，狀態亮眼令粉絲們驚艷不已，一家近況備受外界關注。

方媛坐月子期間，父女3人在陽台開小型演唱會。（組合照，翻攝自微博）方媛坐月子期間，父女3人在陽台開小型演唱會。（組合照，翻攝自微博）

郭富城昨出席新片《內幕》首映，正式公布么女名字為「郭詠心（Cheryl）」，此次也是他陪產後首次面對媒體，當談到是否會生第四胎時，他則強調目前沒有計畫，「我經常說，每一樣東西在我生活裡面，性格裡面，每一樣都是順其自然。」升格三寶爸後，郭富城表示照顧小寶寶的過程充滿喜悅，「不管外面多辛苦、流多少汗，只要看到寶寶醒來看著我，我整個人都融化，一切都值得！」他更開心形容自己是，「被四位女神深愛的幸運家庭」。

愛妻方媛昨日也在社群宣布坐完月子「出關」，她抱著滿月的郭詠心亮相，窈窕身形完全不像三寶媽，她更打趣笑說「很久沒化妝，皮膚變好好！」她因這一胎住進海景房坐月子，還被抖出房內時常有溫馨的「餘興節目」可以觀賞，演出者即是郭富城與2位女兒，父女3人會在陽台開小型演唱會，讓方媛邊坐月子邊享受天王級家庭舞台。

