魏如萱遭突襲大方認愛了！等了一年半終於宣布重磅喜訊

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌后魏如萱22日舉辦「怪奇的珍珠」巡迴演唱會上海站，重量級嘉賓陳綺貞驚喜登台，兩大天后相隔十一年再度同框合唱，歌迷狂喊太感動了。更令人興奮的是，魏如萱宣布將於明年2月久違近三年重返台北小巨蛋，消息一出粉絲全面暴動，社群更瞬間洗版。

合體演出開始前，魏如萱先暖身：「手機準備好喔～你們綺待嗎？我也好綺（期）待！」音樂響起的下一刻，陳綺貞升上舞台，現場被尖叫聲淹沒，兩人再次合唱《在不確定的世界裡》，陳綺貞一開口，溫柔的第一句就讓所有人心臟停拍，全場瞬間安靜、眼眶集體泛淚。

魏如萱、陳綺貞夢幻合體。（好多音樂提供）

魏如萱說：「站在她旁邊我快石化了啦！」陳綺貞也在台上真誠吐露：「這兩年音樂節演出改編了很多歌曲，但唯獨這首我都不太敢唱。因為這首好像就是屬於魏如萱的……或是屬於我和魏如萱的歌。」面對女神，魏如萱難得收斂調皮表示：「她是我的偶像，我真的不敢造次。」並笑稱：「這是珍珠巡第六場，因為有綺貞，所以今天這場叫做『怪綺的貞珠』！」

魏如萱緊抱陳綺貞。（好多音樂提供）

更令人驚喜的是，陳綺貞接下邀請後，認真聽遍魏如萱所有的歌，發現《香格里拉》不論曲調或是歌詞的畫面感都非常適合跟《旅行的意義》銜接，應該會讓觀眾驚喜，於是提出兩首接著唱的想法。由陳建騏負責編曲反覆調整後，終於完成全新版本《旅行里拉》於上海站首次公開。

唱到「說不出你愛我的原因」這句歌詞時，陳綺貞突然轉頭問魏如萱：「你愛我嗎？」魏如萱毫不猶豫大喊：「愛！」她更主動緊緊抱住陳綺貞，成為全晚最可愛的名場面。

魏如萱明年將重返小巨蛋。（好多音樂提供）

其實去年上半年起，經紀公司就開始持續申請台北小巨蛋，然而每次都遇上強敵成為候補。歷時1年6個月，終於在今年順利取得檔期，「怪奇的珍珠」台北旗艦場將於2026年2月7日、2月8日在小巨蛋登場，魏如萱信心滿滿地說：「經過前面幾場巡演，我已經更熟練，回到小巨蛋我有把握表現得更好。」並加碼透露，嘉賓也都想好準備好了。台北旗艦場2026年2月7日、2月8日台北小巨蛋開唱。

