娛樂 最新消息

國分太一爆醜聞道歉了！神隱5個月現身淚訴「短短幾天我失去一切」

國分太一爆出醜聞後神隱5個月，今首度露面道歉當場落淚。（翻攝自體育日本）國分太一爆出醜聞後神隱5個月，今首度露面道歉當場落淚。（翻攝自體育日本）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本藝人國分太一爆出多次違反倫理規範後神隱5個月，退出《鐵腕DASH》、TOKIO宣告解散，事業全線停擺。如今，國分太一終於現身公開道歉，落淚痛訴「在短短幾天之內，我失去了一切。」他上月更透過律師指控日本電視台「處分過程有瑕疵」，雙方對立持續升高。

51歲國分太一出道31年曾主持多個綜藝節目，未料今年6月被爆曾多次做出違反倫理規範行為，包含以LINE傳送猥褻影片給節目工作人員，並要求回傳猥褻圖片，甚至命令助理導演全裸跳河等，最終遭日本電視台要求退出《鐵腕DASH》。不僅如此，他與城島茂、松岡昌宏組成的「TOKIO」也因此解散，連同他們共同經營的「株式會社TOKIO」、戶外交流園地「TOKIO-BA」都相繼結束營業。

國分太一（左）今在律師的陪同下召開記者會。（翻攝ABEMA NEWS）國分太一（左）今在律師的陪同下召開記者會。（翻攝ABEMA NEWS）

風波爆發後，國分太一全面神隱形同退出演藝圈，直到今（26日）才召開記者會首度公開露面，並深深一鞠躬後向受害者道歉，「因我個人的行為導致當事人受到傷害……真的非常對不起。」談到這5個月的心路歷程時，他當場落淚表示，「在短短幾天之內，我失去了一切。」坦言這期間始終陷入深深懊悔，反省自己過去在演藝圈的長期位置與環境，使他忽略自身言行對周遭的影響，「一路這樣走過來，沒有以客觀角度審視自己，後悔也無法彌補。」

風波自6月爆出後，日本電視台調查指出國分太一確曾多次違規，並召開臨時董事會將他撤換，但未公開細節，僅表示，「為了保護當事人無法回答。」國分太一則於10月23日向日本律師聯合會申請人權救濟，主張電視台未告知完整事實，導致無法對外說明，造成其他節目與代言全數撤換。對此，日本電視台回應強烈抗議，強調處分經企業管治委員會檢視後「完全適當」，雙方立場僵持。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

body
