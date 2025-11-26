自由電子報
娛樂 最新消息

泰版《步步驚心》首發預告 王子們大秀冰塊肌太養眼

泰版《步步驚心》籌備近一年時間，今年8月開拍，昨釋出首發預告片。（翻攝自網路） 泰版《步步驚心》籌備近一年時間，今年8月開拍，昨釋出首發預告片。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕不管是吳奇隆和劉詩詩的原版《步步驚心》、李準基和IU的韓版《月之戀人—步步驚心：麗》，還是由Win及「杉菜」Tu主演的泰版《步步驚心》，歡眾對「王子們」的顏值，挑剔度總是高於女主角。

泰版《步步驚心》號稱是GMMTV近年來斥資最高的戲劇作品。（翻攝自網路） 泰版《步步驚心》號稱是GMMTV近年來斥資最高的戲劇作品。（翻攝自網路）

去年便開始預告開拍的泰版《步步驚心》（Scarlet Heart Thailand，暫訂），今年8月終於敲定所有演員檔期正式開鏡，昨泰國電視台GMMTV特別放送粉絲福利，釋出首發預告片。因BL劇《只因我們天生一對》爆紅的Win飾演吳奇隆的角色，而從泰版《流星花園》闖出知名度衫菜則飾演劉詩詩的角色，朝代也移師至蘭納王朝，上演7子奪嫡的宮鬥戲碼。

該劇從宣傳初期，就備受泰粉期待，演員一字排開，全是一時之選！預告片中，7位王子不吝嗇秀出精壯的冰塊腹肌和二頭肌，就連大腿肌肉和線條都「華麗」的令人移不開視線；包含格拉帕格潘（Nanon Korapat）、得灣米弘拉（Tay Tawan） 等人，更特別為這部古代宮廷劇進行了騎馬、射箭、泰國傳統舞蹈和劍術訓練。

為了映襯泰服下的精壯體格，「王子們」一下戲就衝健身房。（翻攝自網路） 為了映襯泰服下的精壯體格，「王子們」一下戲就衝健身房。（翻攝自網路）

GMMTV自信表示，此劇是近年數一數二的大成本製作，從劇本結構、布景搭設、妝髮服飾造型，乃至於宮廷食物的精緻度，劇組都進行嚴謹考證，完全比照當時的王朝規格。

