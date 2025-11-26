自由電子報
娛樂 最新消息

胡凱兒唱到一半內鬨！鼓手遭起底「戴髮片」 吉他手被揭「渣男頭」

鼓手小布被爆料戴髮片。（Who Cares胡凱兒提供）鼓手小布被爆料戴髮片。（Who Cares胡凱兒提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Who Cares」胡凱兒樂團上週末連續兩晚在LEGACY TERA舉行「初來．橋」專場演唱會，他們能量全開，不僅舞台、視覺、編曲皆用心打造，團員們更為演出打理新造型，吉他手嘉恩一頭全新金髮被團員笑封「渣男頭」，嘉恩自虧：「染完之後好像有點謎之自信。」鼓手小布更被吉他手方文突襲爆料「今天有戴髮片」。

吉他手嘉文染了全金髮色。（Who Cares胡凱兒提供）吉他手嘉文染了全金髮色。（Who Cares胡凱兒提供）

演唱會上，胡凱兒先是以新歌《不得不捨得》揭開序幕，緊接著《停靠》與《另一道難題》一氣呵成，方文感性說道：「能夠在橋上遇到你們真的很開心。那些藏在心裡的話，可以放心唱出來，我們都懂。」隨後帶來成團第一首歌《如何》，象徵一切的起點。而他們也陸續帶來兩張專輯的精華曲目，令觀眾們大合唱。

Who Cares胡凱兒「初來．橋」專場演唱會門票全賣光。（Who Cares胡凱兒提供）Who Cares胡凱兒「初來．橋」專場演唱會門票全賣光。（Who Cares胡凱兒提供）

演出時，胡凱兒也與觀眾們聊起一路以來的心境。方文回憶起當年剛加入樂團時的那段混沌時期：「當時每天都醒來問自己：我真的可以嗎？我好像什麼都不確定。」他提到當兵剛退伍、疫情爆發、準備踏入社會，卻對未來沒有方向的那段日子，「我不知道自己的能力在哪裡，也不知道自己想成為什麼樣的人，但那時我遇見了團員，也遇見了歌迷，讓我重新看見自己的價值；在那段最不知道該往哪裡走的時候，你們讓我找到一點前進的方向。」

Who Cares胡凱兒「初來．橋」專場演唱會門票全賣光。（Who Cares胡凱兒提供）Who Cares胡凱兒「初來．橋」專場演唱會門票全賣光。（Who Cares胡凱兒提供）

貝斯手廷曜回憶從台中北上，從只有十名觀眾的場地一路唱到如今兩千人的舞台，形容早期的日子每天都在想錢要怎麼湊？房租怎麼付白天打工、晚上排練，身體累，心更累。但即使如此，他仍咬牙往前。更自曝今年過得其實不太好：「有些日子真的很難熬，難到會懷疑自己是不是撐不下去了，可是你們的一句 『加油』，或是一個訊息，都會突然把我拉回來。那種感覺就像有人在你快沉下去的時候，伸手把你撈住。」全場爆出尖叫與掌聲。

而兩天的安可橋段宛如限定上演的「胡凱兒脫口秀」，笑點不斷。當歌迷狂喊「跳舞」時，團員爆笑反問：「哪有搖滾樂團的安可是喊跳舞的啦！」語氣才剛落下，嘉恩就無預警跳了兩下。他們也自曝前陣子專輯募資的周邊毛巾誤印成「Who Car」的烏龍，讓他們自嘲「大家今天都是有房又有車的尊榮粉絲」。

