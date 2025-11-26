自由電子報
娛樂 最新消息

戴愛玲有喜了！遭老外狂搭訕放話：最好可以就在華納出嫁啦

戴愛玲期待早日桃花開。（華納音樂提供）戴愛玲期待早日桃花開。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「鐵肺天后」戴愛玲宣布續約華納音樂，共同展開全新階段。她感性說：「在華納，我們一起創造了許多對我來說既精彩又重要的時刻。」被問到對新一年的期許，她爽朗又帶點小害羞地笑回：「當然一定要更辣更正啊！唱歌也要唱得更好、唱更多好聽的歌！也希望桃花可以來，最好可以就在華納出嫁啦！」

戴愛玲透露，加入華納這幾年，公司無論在音樂企劃、演唱會規劃或國際合作上都給予極大支持，與團隊的默契更是讓人安心，「我們一起完成了很多很棒的作品與舞台。」她期許未來不只延續創作，更希望拓展跨國合作與海外演出，讓歌迷看到「不斷成為更好的自己」的戴愛玲，也為自己的音樂旅程展開新的篇章。

活動滿檔的戴愛玲，目前已接下超過30場的尾牙、企業春酒與大型商演，成為各大企業心中「最能把場子撐起來的氣氛擔當」，她感謝各界邀約，「每年這個時候大家都會問我會不會有壓力，當然還是會有啊，因為總是希望每個舞台都可以被大家喜歡，也歡迎大家繼續邀約『對的人』一起創出漂亮業績！」

多年來戴愛玲在尾牙現場累積了許多傳說時刻，包括替公司加碼六位數紅包、抽出百萬汽車，也遇過觀眾微醺上台搶麥合唱，甚至有人聽歌聽到落淚。這些「尾牙奇遇記」讓她既感動又好笑，也更珍惜每一次站上舞台與觀眾互動的瞬間。她笑說：「每場尾牙都是一個新的故事，真的很好玩！」

戴愛玲跨年夜將登上「2026 台東跨年晚會｜東！帶我走」舞台，與天后張惠妹同場，她準備與全場觀眾一起倒數迎接新年。她興奮預告：「當天會給大家眼睛吃冰淇淋！」並準備了只在台東限定的驚喜歌單，希望用最熱情、最溫暖的方式陪粉絲迎接2026。她也感性地說：「每一年跨年都像重新出發，很開心可以和大家一起迎接新的一年。」

事業得意的戴愛玲感情世界仍是交白卷，前幾個月她和好友至蒙特婁與魁北克旅遊，一路上更是頻頻被外國人搭訕，同行好友忍不住虧她：「妳乾脆在國外找男朋友好了啦！」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

