陳怡蓉結婚9年認了「不到3次」 揪醫生尪喜迎「第8個孩子誕生」

薛博仁（左）與陳怡蓉林口店新開幕，猶如第8個孩子證生。（聖緹雅醫療集團提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕11月算是陳怡蓉與醫師老公薛博仁的歡慶月，一是老公診所林口店新開幕，猶如第8個孩子誕生；二為薛博仁的生日，小倆口趁他赴米蘭開醫學研討會後，前往威尼斯度假三天兩夜。雖然身為壽星，但陳怡蓉透露，「他自己訂機票，自己訂飯店，還強調自己是壽星，獲得香檳」。至於送上什麼生日禮？她說：「我結婚到現在，單獨跟男生出去吃飯不到3次，這樣從一而終的女子一直陪在身邊，已經是他最好的禮物！」

陳怡蓉憶及跟薛博仁交往之初，診所只有兩間分店，「以前會覺得連鎖集團很威，後來診所愈開愈多，反而只會覺得是種責任，不是開了就放著，很像生小孩，生了就必須好好繼續照顧。」

陳怡蓉是醫生娘。（聖緹雅醫療集團提供）

身為創辦人，薛博仁每年都要出國開研討會，陳怡蓉今年陪著一起赴米蘭。她形容老公的辛勤：「前一晚深夜才到，時差都來不及調整，一早7、8點就起床出發，一路開到傍晚，接著還有晚宴，全程都是英文，很辛苦。」老公開會，她難得不用帶孩子，於是先在飯店好好補眠，才到市區走走。

這一回到米蘭，他們決定再飛往威尼斯三天兩夜，過兩人世界，陳怡蓉笑說，當下覺得他是很棒的老公，不但機票、飯店都自己訂，「餐廳也是他自己訂，他還會說要景觀最好的位置，結果餐廳說被人訂了，他就說自己是壽星，對方就幫他喬了，真是百年難得一見的好壽星，我都是沾了他的優惠。」

