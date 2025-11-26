自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

和陳漢典新婚後再爆喜訊！Lulu嗨喊：台中的女兒回來了

Lulu（右）與陳漢典婚後搭檔演出《半里長城》。（資料照，記者胡舜翔攝）Lulu（右）與陳漢典婚後搭檔演出《半里長城》。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕郭子乾、樊光耀、「Lulu」黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等人主演的喜劇《半里長城》，今宣布在台中國家歌劇院加演一場。這部作品闊別舞台13年，對許多資深劇迷而言，不只是喜劇回歸，更是一份延續創作精神的回應，曾深具影響力的「風屏劇團三部曲」在觀眾心中依舊有不可取代的地位。

本次卡司陣容十分亮眼，包括喜劇老魂郭子乾、駐守舞台的資深演員樊光耀、許久未在舞台上現身的郁方與杜詩梅也都一併回歸；還有新婚夫妻陳漢典、Lulu加入，兩人以新生代多棲演員之姿，向「屏風幫」前輩並肩學習，擦出新時代喜劇火花。

台北5場全部完售一路延燒至南部與中部，高雄場、台中原定場次開賣後也同樣出現搶票狀態，收到台中場次加演，演員們欣喜若狂也忍不住分享喜悅心情。久違重返舞台的郁方甜笑說：「天啊！果然我們就是負責『加演』這種人，加糖也可以！」杜詩梅則忍不住停靠在路邊，開心回應：「太棒了！順應民情！！！YES」

陳漢典（左）在《半里長城》和郭子乾演出模樣逗趣。（寬宏藝術提供）陳漢典（左）在《半里長城》和郭子乾演出模樣逗趣。（寬宏藝術提供）

而喜劇老魂郭子乾也表示：「超級開心！好戲就是要讓更多觀眾看到。」來到台中的Lulu更是霸氣喊話：「來到我的地盤！台中的女兒回來了！不加演對得起我的鄉親們嗎？」同樣獲得消息的陳漢典與樊光耀，更是異口同聲隔空喊道：「特別棒！還不趕快去搶票。」

《半里長城》主辦單位正式宣布 2026/3/1（日）13:30 台中國家歌劇院加演一場，今正式開賣，購票請上寬宏售票、全台萊爾富及OK便利商店。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中