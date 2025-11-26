華人之光！鍾潔希爆紅到國際 《滾石》雜誌專訪曝光

鍾潔希在吉隆坡開唱意義非凡。（星音符製作提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕大馬歌手鍾潔希12月將在家鄉開唱，她表示：「對我而言意義非凡，吉隆坡是我最熟悉，也是最希望站上的舞台，心情充滿著緊張與期待。」搶先公布嘉賓是易桀齊，「他曾為我製作了兩張華語專輯《愛在轉瞬間》和《沒有淚的天空》，是我音樂路上非常重要的夥伴。」

鍾潔希公布演唱會嘉賓是易桀齊。（星音符製作提供）

鍾潔希近來推出《聖誕療癒音樂》專輯，繼8月接受國際樂壇權威的滾石雜誌專訪，近日又再度登上該雜誌的「本月注目新歌手推薦」新聞報導，3個月內二度被報導，創下華語歌手少有的殊榮。她開心直說很感恩，「這些的鼓勵都是支持我繼續向前行的動力，我會更珍惜著每一步！」

鍾潔希近來屢獲國際獎項肯定。（星音符製作提供）

鍾潔希先以華語新歌《我就是我》奪下ICMA「亞洲流行音樂獎」，接著再度登上國際樂壇權威《滾石》雜誌英國版，她近半年在國際媒體間持續受到關注，包含美國FOX、CBS、NBC、ABC等新聞網都給予正面報導。

對於能被滾石雜誌點名，身為亞洲歌手的她坦言：「華人的音樂能得到更多國際舞台的聆聽與看見，真的非常高興，這也是為我即將在12月舉行的吉隆坡個唱，帶來最大的鼓勵。」

