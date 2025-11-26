Netflix攜手金馬62創歷屆最大規模合作 四大亮點支持台灣影視創意

Netflix今年與台北金馬影展有歷屆最大規模。（Netflix提供）

〔記者許世穎／台北報導〕Netflix與台北金馬影展共襄盛舉，致敬華語世界與全球頂尖的創意敘事及影視產業。透過金馬電影大師課、金馬創投會議設獎、最新台灣影集世界首映與國際作品放映等四大亮點，從幕後到幕前，串起創作者培育、創意開發到作品曝光，與金馬影展一同支持台灣創意產業鏈。

Netflix華語內容總監黃怡玫（Maya Huang）表示：「Netflix相信，最好的故事可以來自任何角落。華語作品對全球影劇的影響力正快速地提升，我們有信心這股趨勢會繼續下去，也致力於成為台灣影視產業的長期夥伴。我們看見台灣影視產業強大的潛力，擁有非常多傑出的創意人才和故事。很高興今年能和金馬更深入地合作，希望能從幕後的人才交流，到幕前的作品呈現，實際支持台灣的創意工作者和創作環境，一起為全球觀眾帶來更多元精彩的華語內容。」

請繼續往下閱讀...

Netflix邀爆紅韓劇《苦盡柑來遇見你》名導與台灣人才面對面交流

Netflix與金馬重磅合作，首先聚焦幕後人才培育。今年現象級韓劇《苦盡柑來遇見你》風靡台灣觀眾，Netflix特別邀請神劇推手金湲錫導演來台，開設金馬電影大師課。

在11月21日舉辦的大師課上，金導演向現場超過兩百名台灣影視界學員，從故事塑造到角色建構，不藏私分享執導經驗與細節：「串流平台的出現，內容也不斷全球化，影劇使用的元素越來越多元。好的作品能讓觀眾搭上情感的雲霄飛車 – 它會有趣，令人感動，靠近現實。沒有現實感的奇幻是空洞的，沒有奇幻的現實是苦澀的，現實和奇幻元素達成平衡非常重要。在創作的過程當中，如何用最常見的元素拍出新的題材，仰賴的就是導演的功力。」導演也鼓勵影視工作者：「即使表面上看起來失敗了，但努力的過程當中有所收穫、有再次嘗試的動力，這就是成功的失敗。」

《人選之人—造浪者》導演林君陽分享大師課收穫：「一直認為能讓觀眾放棄懷疑地入戲是我們做戲者的最高標準，我習慣的方法經常是盡可能地去貼近現實的細節。今天聽金導演的分享，對我來說最醒腦的是他傳達的這個概念：『缺乏現實的幻想是空洞的，沒有幻想的現實則過於沈重』。聽完大師課的現在一直想著，除了對現實細節的追求，我也該要對「幻想」這個向量，多加上一些砝碼看看會發生什麼事。」

《人生清理員》演員蔡嘉茵：「即便是一堂大師課，金導演也從頭到尾鋪陳地很好，知道聽眾什麼時候可以放開笑，什麼時候需要被激勵。導演的作品風格轉換很大，勇於跳脫舒適圈，也提醒了我們要回到故事的本質、回歸本心。」

台灣創意不再只是空想 Netflix祭50萬獎金金馬創投獎項

影劇幕後不只需要人才，也需要無限創意。為了鼓勵更多元共融的精彩華語故事，並發掘較少被聽見的聲音與觀點 ，Netflix今年第一次在金馬創投會議series類別中，設立「Netflix多元共融敘事獎」，由看不見電影有限公司的《人類世動物事務所》獲獎，講述關於動物和人類在城市裡，產生衝突又試著共存的故事。《人類世動物事務所》製作人兼導演孫介珩表示：「非常開心在原創故事的早期開發階段，就獲得Netflix的肯定與鼓勵，讓我們更有信心把這個跨越文化、語言甚至物種的故事娓娓道來。」

Netflix是本屆金馬創投12家在地與國際領導合作夥伴之一。金馬創投為了支持並啟發更多創意人才，本屆提供新銳電影工作者合計約新台幣700萬獎金。

Netflix台灣影集《如果我不曾見過太陽》世界首映登金馬大銀幕

由幕後走到銀幕前，Netflix在金馬影展期間也不缺席，讓台灣內容與國際優質作品登上矚目舞台。Netflix暗黑校園純愛懸疑復仇影集《如果我不曾見過太陽》，於金馬影展期間舉行首兩集的世界首映，除了帶給影迷優質在地內容，主要演員與主創團隊也出席映後Q&A；同時，由喬治克隆尼與亞當山德勒主演的Netflix電影《影星傑凱利》，也入選金馬影展放映。

Netflix與金馬62攜手，從幕後的人才交流、創意支持，到幕前的作品放映，全面展現對台灣創意產業的支持。未來，Netflix也將持續與在地夥伴合作，共同支持台灣創意產業。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法