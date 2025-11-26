自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

羅時豐頻傳死訊現身曝近況 邰智源脫口曝「恐中風」：很擔心

左起丘涵、黃鐙輝、邰智源、羅時豐、KID、溫妮出席發表記者會。（記者潘少棠攝）左起丘涵、黃鐙輝、邰智源、羅時豐、KID、溫妮出席發表記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源、羅時豐率領黃鐙輝、KID、溫妮、丘涵錄製新節目《真料理兩鍋論》，今（26）日出席發表記者會，邰智源、羅時豐首次搭檔主持節目，幽默形容6人是老、中、青「三代同堂」組合。羅時豐提到他近年屢被傳死訊，連邰智源也有滑到：「還有人問我大牛是不是死了？他明明在跟我錄節目。」

羅時豐（右）提到他近年屢被傳死訊，連邰智源也有滑到。（記者潘少棠攝）羅時豐（右）提到他近年屢被傳死訊，連邰智源也有滑到。（記者潘少棠攝）

羅時豐有感網路假新聞眾多，去年就被傳了兩次死訊，「傳了很多次，也習慣了，讓更多人知道有羅時豐這三個字。」一旁的邰智源也忍不住吐嘈，說過去曾看到羅時豐死訊，「還想說明天要錄影怎麼人就死了，想打電話給你，那這電話誰接呢？」

羅時豐（右）提到他近年屢被傳死訊，連邰智源也有滑到。（記者潘少棠攝）羅時豐（右）提到他近年屢被傳死訊，連邰智源也有滑到。（記者潘少棠攝）

邰智源也透露自己之前被算命師說可能會中風，他也直喊很擔心，「現在油膩的比較不敢吃，都快改吃素了，健康檢查都沒事，膽固醇高了一點，正常是180，我是200，最好要早點睡，我11點以前就睡了。」一旁的KID則驚呼：「你是蔡依林哦！」

《真料理兩鍋論》每集節目提出不同的主題與考驗，主題橫跨各行各界，每道料理都深藏最真實的在地生活滋味。節目中主持人更分為兩組PK對決，主持軍團親自上山下海，找出最稀有食材、超強主廚及傳奇秘方與菜單。其邀請來自全台各地的實力主廚，更將親臨現場料理對決，由符合該集主題、來自各界不同領域的21位評審品評，每輪投票選出最強的主題套餐，節目將於12/20晚上八點於Hami Video首播；12/26同一時段在木曜4超玩YouTube頻道上架，每週同一時間更新上架。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中