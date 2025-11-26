羅時豐頻傳死訊現身曝近況 邰智源脫口曝「恐中風」：很擔心

左起丘涵、黃鐙輝、邰智源、羅時豐、KID、溫妮出席發表記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源、羅時豐率領黃鐙輝、KID、溫妮、丘涵錄製新節目《真料理兩鍋論》，今（26）日出席發表記者會，邰智源、羅時豐首次搭檔主持節目，幽默形容6人是老、中、青「三代同堂」組合。羅時豐提到他近年屢被傳死訊，連邰智源也有滑到：「還有人問我大牛是不是死了？他明明在跟我錄節目。」

羅時豐有感網路假新聞眾多，去年就被傳了兩次死訊，「傳了很多次，也習慣了，讓更多人知道有羅時豐這三個字。」一旁的邰智源也忍不住吐嘈，說過去曾看到羅時豐死訊，「還想說明天要錄影怎麼人就死了，想打電話給你，那這電話誰接呢？」

邰智源也透露自己之前被算命師說可能會中風，他也直喊很擔心，「現在油膩的比較不敢吃，都快改吃素了，健康檢查都沒事，膽固醇高了一點，正常是180，我是200，最好要早點睡，我11點以前就睡了。」一旁的KID則驚呼：「你是蔡依林哦！」

《真料理兩鍋論》每集節目提出不同的主題與考驗，主題橫跨各行各界，每道料理都深藏最真實的在地生活滋味。節目中主持人更分為兩組PK對決，主持軍團親自上山下海，找出最稀有食材、超強主廚及傳奇秘方與菜單。其邀請來自全台各地的實力主廚，更將親臨現場料理對決，由符合該集主題、來自各界不同領域的21位評審品評，每輪投票選出最強的主題套餐，節目將於12/20晚上八點於Hami Video首播；12/26同一時段在木曜4超玩YouTube頻道上架，每週同一時間更新上架。

