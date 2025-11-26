自由電子報
娛樂 最新消息

《默殺》另一版本也要在台上映！張鈞甯撕裂式痛楚注入層次

張鈞甯在《默殺》飾演壓抑又崩潰的母親李涵，情緒爆發力十足。（鴻聯提供）張鈞甯在《默殺》飾演壓抑又崩潰的母親李涵，情緒爆發力十足。（鴻聯提供）

〔記者許世穎／台北報導〕由柯汶利執導，集結張鈞甯、王傳君、金士傑、吳鎮宇等實力派卡司主演的懸疑驚悚電影《默殺》，宣布將於12月5日在台上映！去年《默殺：無聲之地》曾在台掀起熱烈討論，如今「中國版」再度回歸，以更強烈的戲劇張力直面校園暴力與人性崩裂的深層議題。

張鈞甯在《默殺》撕裂式的痛楚與母愛矛盾，為角色注入深刻層次。（鴻聯提供）張鈞甯在《默殺》撕裂式的痛楚與母愛矛盾，為角色注入深刻層次。（鴻聯提供）

張鈞甯飾演壓抑又崩潰的母親李涵，情緒爆發力十足，展現與以往截然不同的演出強度。她在片中撕裂式的痛楚與母愛矛盾，為角色注入深刻層次。她在片中撕心裂肺的呼喊震碎沉默，點出電影核心命題：當所有人選擇噤聲，沉默比惡行更可怕，暴力與謊言也會在陰影中悄然滋長。

《默殺》定檔海報。（鴻聯提供）《默殺》定檔海報。（鴻聯提供）

同步曝光的定檔海報則採用陰沉色調，一把重槌高懸於被繩索束縛的張鈞甯、王傳君、吳鎮宇等人上方，象徵無處可逃的審判逼近。眾人神情痛苦而壓抑，眼神藏著無言的恐懼，呈現被真相與謊言困住的窒息感。《默殺》將於12月5日全台正式上映。

☆拒絕暴力，請撥打110☆

