娛樂 最新消息

坤達閃兵無望回歸《玩很大》？KID「錄影沒見人」嘆氣氛低迷

《真料理兩鍋論》節目主視覺。（資料照，麥卡貝網路電視提供）《真料理兩鍋論》節目主視覺。（資料照，麥卡貝網路電視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕演藝圈近日爆出多起閃兵事件，其中坤達日前遭起訴，原本將重返《綜藝玩很大》錄影的規劃出現變數。主持搭檔「KID」林柏昇今（26）日出席新節目《真料理兩鍋論》發布記者會，被問及坤達近況，他也坦言對方尚未回歸，並透露錄影時氣氛都有些低迷。

邰智源、羅時豐率領黃鐙輝、KID、溫妮、丘涵錄製新節目《真料理兩鍋論》，其中KID被問及坤達一事，他透露坤達目前還沒有回歸節目錄影，「我們都有在關心，我錄影當天才會知道他有沒有來，到現場發現他沒來，還是有點小失望。」KID也說吳宗憲也很為坤達擔心，坦言錄影時氣氛還是有點陰陰的，「但畢竟還是要工作，會持續把歡樂帶給大家。」

KID這次時隔5、6年主持棚內節目，平常錄製外景都是素顏上陣，但接了棚內需要化妝，今天受訪眼睛明顯變紅，他哀喊自己的臉跟化妝品不合，寧願去吹風淋雨也不想被化妝水噴，一旁的邰智源則幽默表示：「那你之後出去找食材」，KID一聽則笑回還是想在棚內吹冷氣。

《真料理兩鍋論》每集節目提出不同的主題與考驗，主題橫跨各行各界，每道料理都深藏最真實的在地生活滋味。節目中主持人更分為兩組PK對決，主持軍團親自上山下海，找出最稀有食材、超強主廚及傳奇秘方與菜單。其邀請來自全台各地的實力主廚，更將親臨現場料理對決，由符合該集主題、來自各界不同領域的21位評審品評，每輪投票選出最強的主題套餐，節目將於12/20晚上八點於Hami Video首播；12/26同一時段在木曜4超玩YouTube頻道上架，每週同一時間更新上架。

