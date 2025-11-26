自由電子報
娛樂 最新消息

林俊傑爆密戀小20歲網美 被目擊「情侶裝同行」罕發聲吐實心裡話

林俊傑（左）被網友目擊疑似與中國網美七七在洛杉磯約會。（組合照，翻攝自微博）林俊傑（左）被網友目擊疑似與中國網美七七在洛杉磯約會。（組合照，翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「JJ」林俊傑年初才爆出與中國網美「七七」發展新戀情，沒想到近日又被目擊在美國與一名長髮女子同行，更被直指2人身穿情侶裝。雙方雖未正面回應，但林俊傑昨（25日）更新IG限時動態，他罕見轉發一則心靈語錄，內容則被外界解讀是在為緋聞「隔空發聲吐心境」。

林俊傑日前被網友爆料在洛杉磯巧遇，當時他的身旁更有位身材高挑的長髮女子，2人穿著風格相近貌似情侶裝，關係看起來十分親密。由於林俊傑年初才傳出與小20歲的中國網美七七曖昧，如今隨著網友拍下的照片曝光，外界也立刻將女方的身分與七七聯想在一起。

林俊傑事後在IG限動轉發心靈語錄。（翻攝自IG）林俊傑事後在IG限動轉發心靈語錄。（翻攝自IG）

對此，林俊傑雖未出面回應，但他昨在IG限時動態轉發心靈語錄，原文為「Someone asked me why I cut some people off without a word. I replied: They know what they did. No need to explain.」（有人問我為什麼會默默與某些人斷聯。我答道：他們知道自己做了什麼，不需要我多解釋。）許多粉絲見狀紛紛揣測，此段話可能為林俊傑的心境投射。

