娛樂 最新消息

金馬獎當天一早就「鼻酸」 告五人零唱酬趕場原因曝光

告五人金馬獎當天仍趕場公益音樂會。（相信音樂提供）告五人金馬獎當天仍趕場公益音樂會。（相信音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕告五人今年4月首登高雄世運主場館，成為最年輕站上5萬人戶外體育場盛典的華語樂團，寫下里程碑之外，更選擇把榮耀化為善意，將演唱會收益捐出新台幣 1200萬元支持兒童身心教育與偏鄉醫療照護，其中200萬元響應磊山保經的「讓愛看見希望」公益募款活動，日前更排除萬難出席公益音樂會，暖度破表。

告五人一早彩排被孩子們感動。（相信音樂提供）告五人一早彩排被孩子們感動。（相信音樂提供）

告五人在2025年度最具傳播價值力及最受喜愛華語樂團排行榜上榮登亞軍（冠軍皆為五月天），他們表示能用音樂陪伴大家，是持續創作的最大動力，也期許延續這股傻瓜力量，將音樂帶進更多角落，在每段人生旅程中，成為大家的人生BGM。

告五人排除萬難出席公益音樂會。（相信音樂提供）告五人排除萬難出席公益音樂會。（相信音樂提供）

上週六（22 日）適逢金馬獎頒獎典禮，三人仍馬不停蹄趕場出席磊山保經《2025 你 我 我們音樂會》。不僅零唱酬演出，更自貼妝髮造型、交通等演出成本，全心投入這場別具意義的音樂盛會。團員們表示：「透過演出和大家分享歌曲的喜怒哀樂，一起在人生的旅途中成長，也算是一種幫助他人解決難處的方式。」雲安在現場也感性地說：「我們真的很開心能一起共襄盛舉，對我們來說，這場音樂會跟金馬獎一樣重要！」

本次公益音樂會邀集台灣原聲童聲合唱團、親愛愛樂、孩子的書屋等團體，告五人現場演唱三首代表作《黑夜狂奔》、《披星戴月的想你》、《帶我去找夜生活》，全場氣氛熱烈。最感人的時刻，莫過於壓軸告五人與全體表演者共同合唱《快樂天堂》，全場觀眾手燈亮起像被一片星光覆蓋，畫面溫馨動人。

告五人犬青。（相信音樂提供）告五人犬青。（相信音樂提供）

活動當天，清晨五點就從宜蘭出發為公益音樂會暖身彩排的告五人，孩子們的歌聲與琴聲讓三人瞬間「聽到鼻酸」，大讚：「一早就被孩子們專注純粹的聲音感動！一定經歷非常用心的練習才能有這樣的表現，能和他們同台是告五人的榮幸。」團員們更現場喊話：「希望未來能在演唱會上合作！」

