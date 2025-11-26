自由電子報
娛樂 最新消息

王彩樺到夜市錄影 觀眾只在乎「妳女兒怎麼沒來？」

黃于庭表示未來最想挑戰戲劇作品。（中天提供）黃于庭表示未來最想挑戰戲劇作品。（中天提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕今年苗栗縣政府再度推出適合全齡齊聚的耶誕樂園《2025苗栗耶誕城》，活動自12月19日起一連6天在竹南運動公園舉辦，從白天到晚上都有精彩活動。被譽為「最美星二代」的黃于庭，這次也與媽媽王彩樺一同受邀，將在12月19日《Chill虧SHOW》登台演唱。

黃于庭將首次登上苗栗耶誕城舞台。（中天提供）黃于庭將首次登上苗栗耶誕城舞台。（中天提供）

黃于庭語帶興奮地說：「能參加耶誕城的演出很開心也很興奮，因為我很喜歡聖誕節，這也是我第一次參加耶誕城活動，感覺跟其他演出不太一樣。」她也透露目前的準備進度：「我們有一起討論表演服裝，想說可以配合聖誕節，一起穿著同色系上台。」至於表演內容，王彩樺和女兒則賣個關子：「透露就沒有驚喜了呀！這樣比較神祕！」

王彩樺（右）與女兒將於《Chill虧SHOW》合體演出。（中天提供）王彩樺（右）與女兒將於《Chill虧SHOW》合體演出。（中天提供）

黃于庭打從出道以來，星途就備受關注，王彩樺也看好她的演藝之路：「她跟我主持外景節目，她很有觀眾緣、觀眾很喜歡她，節目收視也非常好，而且我後來主持其他外景節目時，我一到夜市，大家都在問『妳怎麼沒帶妳女兒出來？妳女兒有夠漂亮』！我聽了就覺得她好像真的蠻適合這條路。」聽到媽媽給予高度評價，黃于庭卻相當謙虛：「我覺得主持是我比較不拿手的，因為我不太會說話，所以覺得壓力最大、讓我最容易緊張的應該是主持，不過如果是表演的話，我對自己蠻有信心的。」

進演藝圈，黃于庭不排斥多方嘗試：「未來的演藝道路上，我什麼都想挑戰，但目前最想要挑戰的應該是演戲，因為我沒有很完整地學過演戲課程，所以如果有電視劇、電影可以拍攝的話，我覺得會是很大的挑戰。」看女兒對演藝事業態度積極，王彩樺也努力為女兒鋪路：「我最近都在幫她計畫未來的工作，像她後來也有再和我主持外景節目，最近還會有新的實境節目。」

王彩樺稱讚女兒觀眾緣佳、外型亮眼。（中天提供）王彩樺稱讚女兒觀眾緣佳、外型亮眼。（中天提供）

除此之外，她也帶著女兒到各地演出，累積不同的舞台經歷：「我帶她去印尼表演、去海洋音樂祭等，她也有跟我拍廣告、公益電影、MV，反正就一步一步地走、穩穩地走，認真做好每件事情，希望她未來會更好，也希望觀眾朋友可以支持她。」

