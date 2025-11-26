自由電子報
娛樂 最新消息

黃子佼收藏兒少性影像昨撒錢和解免關 今肇事逃逸起訴

藝人黃子佼因收藏兒少性影像與被害者和解昨獲緩刑，但他今年8月涉肇事逃逸，新北檢今日將他起訴。（資料照）藝人黃子佼因收藏兒少性影像與被害者和解昨獲緩刑，但他今年8月涉肇事逃逸，新北檢今日將他起訴。（資料照）

〔記者王定傳／新北報導〕藝人黃子佼因加入創意私房論壇購買、下載兒少性影像片，收藏2千多部影片，一審判刑8月，上訴後，高等法院合議庭昨考量他與37名被害人和解並賠償，改判1年6月、緩刑4年；不過，黃子佼在今年8月駕車行經新北市三重區時，與一名騎乘機車的林姓婦人發生擦撞後，離開現場而被告，黃否認肇逃，但與婦人和解，婦人撤告，新北地檢署今依肇事逃逸罪嫌起訴黃，過失傷害部分不起訴。

路口監視器拍下撞車瞬間，畫面左上方為黃子佼的汽車與倒地的林婦。（資料照）路口監視器拍下撞車瞬間，畫面左上方為黃子佼的汽車與倒地的林婦。（資料照）

黃子佼去年12月被判刑8月、上訴高院期間，即今年8月24日7時39分，黃駕車行經新北市三重區行經五谷王南街與五谷王南街46巷口時，為禮讓自46巷口駛出的黃姓騎士而右偏停止，因而與右側林姓婦人的機車發生擦撞，林婦人車倒地，受有臉部擦傷、右前臂擦傷、左手肘擦傷、右膝擦傷等傷害，黃肇事後沒理會婦人自行離開現場。

黃在偵查時否認犯行，辯稱前方機車是出現在他的左前方，他當時視線是往左前方看，不記得有無向右邊看，他沒有發現撞擊或撞擊聲音。

黃子佼的汽車前保桿右前方有碰撞痕跡。（資料照）黃子佼的汽車前保桿右前方有碰撞痕跡。（資料照）

不過，由於林婦偵查時指證，事故發生後，黃有往她倒地的地方看一下，但並未下車查看，黃理應知道她倒地受傷；檢方再綜合路口監視器等證據認為，林婦倒地力道與聲響巨大，且她倒地後，黃的汽車呈現靜止狀態，之後慢慢往左移，明顯就是要避開婦人。

檢方判定黃明知婦人倒地，未停留現場報警處理或進行必要的救護措施，逕自離開現場，依肇事逃逸起訴；過失傷害部分因和解、撤告而不起訴。

林婦騎乘的機車。（資料照）林婦騎乘的機車。（資料照）

至於黃涉收藏兒少性影像部分，檢方調查，黃子佼2014年2月起成為「創意私房」高級會員，購買、下載2千多部兒少性影像而被訴。黃一審時不認罪，北院認定，被害人有35人，最小者僅10歲，且黃無悔意，依違反兒童及少年性剝削防制條例判刑8月，檢方和黃均上訴。北檢查出黃另收藏12人共5百多部兒少性影像片，移送高院併案審理，被害人增至47人。

上訴後，黃承認持有兒童或少年性影像片，但否認違反個資法犯行，高院合議庭認定他所為觸犯個資法及兒少性剝削防制條例，以較重的個資法論處，並審酌黃承認非法持有兒少性影像片，且已與全部37名被害人和解並賠償完畢，37人均同意給予黃緩刑，加上黃之前未被判有期徒刑以上宣告，故判緩刑4年；至於檢方起訴併辦的12名被害者中，有10人身分不明，退由檢察官另行依法處理。

