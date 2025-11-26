自由電子報
娛樂 最新消息

台語歌飆到異國？鳳小岳&壓克力柿子許願「唱進西班牙」

新科金鐘影帝鳳小岳組團「鳳小岳&amp;壓克力柿子」登《樂團祭》。（台灣大哥大MyVideo提供）新科金鐘影帝鳳小岳組團「鳳小岳&壓克力柿子」登《樂團祭》。（台灣大哥大MyVideo提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕樂團養成節目《樂團祭》，集結24組人氣樂團較勁。金鐘新科影帝鳳小岳領軍的「壓克力柿子」接受專訪，在節目中演唱鳳小岳作詞作曲的自創曲〈Beauty Ugly Make Believe〉，加上爆發力十足的編曲與情緒收放，唱出現代人被外貌、成就和數字追著跑的壓力。

鳳小岳&壓克力柿子分享這首歌是在反思「我們是不是太相信別人眼中的美？」，「大家滑短影音，常會覺得別人都過得很好，自己變得沒自信很空虛。歌名就是在對抗那種自我欺騙，以為流量、按讚數就等於別人對你的讚賞，很多快樂都是盲目追求而來。」

鳳小岳&amp;壓克力柿子把壓力唱成歌：獻給被「讚數」綁架的一代。（台灣大哥大MyVideo提供）鳳小岳&壓克力柿子把壓力唱成歌：獻給被「讚數」綁架的一代。（台灣大哥大MyVideo提供）

鳳小岳&壓克力柿子今年才成團，由主唱鳳小岳、貝斯手雞屁、吉他手阿達與鼓手李軒組成，團齡年輕但各自在不同領域累積經驗。這回首度參加樂團養成節目，面對《樂團祭》激烈賽制，他們必須在多組風格鮮明的樂團脫穎而出，還要展現自己的優勢，鳳小岳&壓克力柿子說他們並不強調「比別人更狂」，而是鎖定自己的節奏，笑說相較其他年輕炸裂的舞台，他們反而是「比較成熟、穩重的一組」：「我們的優勢，就是把現場演出跟歌曲本身好好交給觀眾。」不特別耍花招，而是讓情緒、歌詞、聲音自己說話。

鳳小岳&amp;壓克力柿子登上台灣首檔樂團養成節目《樂團祭》，許願「唱進西班牙」。（台灣大哥大MyVideo提供）鳳小岳&壓克力柿子登上台灣首檔樂團養成節目《樂團祭》，許願「唱進西班牙」。（台灣大哥大MyVideo提供）

如果《樂團祭》最終拿下海外演出門票，鳳小岳&壓克力柿子許願最想把音樂帶去西班牙開唱。他們解釋，因為鳳小岳&壓克力柿子的音樂層次很多，既有衝突感也有溫度，很適合在異國舞台上跟陌生觀眾建立連結，「如果能在西班牙唱台語歌，應該會超酷！」樂團成員們期待有機會在國外，用不同語言、同一份情緒，讓更多人聽見來自台灣樂團的現場能量。

