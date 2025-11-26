自由電子報
娛樂 最新消息

70歲白冰冰馬來西亞開唱！揪「董座貴婦團」應援

白冰冰與粉絲同遊馬來西亞。（長興影視提供）白冰冰與粉絲同遊馬來西亞。（長興影視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰今年邁入70歲，堪稱演藝圈的不老傳奇，日前她前往馬來西亞舉行「佳樂之夜金曲演唱會」，50多名台灣粉絲特別組團前往應援，讓白冰冰在台上感動哽咽，她說：「我的粉絲很多是董事長、貴婦，看到他們蹲在地上準備布條和燈牌，我怎麼可能不感動，你們是我一輩子的朋友。」

白冰冰日前在馬來西亞吉隆坡開唱。（長興影視提供）白冰冰日前在馬來西亞吉隆坡開唱。（長興影視提供）

近來，白冰冰旗下的得意門生陳思瑋、明亮與蔡亞露，只要出席任何外場活動，總能吸引死忠粉絲高舉燈牌、熱情尖叫。白冰冰欣慰他們的成長之餘，也忍不住反思，自己表演時好像很少有粉絲助陣，友人就笑說：「年輕歌手的粉絲比較熱情追星，妳的粉絲多是社會菁英、貴婦與董事長，不可能像他們那樣熱情吶喊。」

因此她趁著前往馬來西亞吉隆坡的演唱會，特別邀約五十餘位粉絲好友前往支持兼旅遊，並在自己的Youtube節目《誠懇逗陣》分享內容，她笑言：「我堅信董事長與貴婦們也會有熱情火花！」

白冰冰18年前曾在馬來西亞吉隆坡舉行「菅芒花也有春天」個人演唱會，18年後她又再訪，與龍千玉、張秀卿、蔡小虎、沈文程、阿吉仔一起舉行演唱會，擔任壓軸演出，演唱《阿娜達》、《舞池》、《體會》、《喝酒講酒話》等熱門歌曲，前往應援的台灣粉絲不斷吶喊「冰冰姐，我愛你」，讓她開心又感動。

粉絲熱情為白冰冰應援。（長興影視提供）粉絲熱情為白冰冰應援。（長興影視提供）

白冰冰也特別為粉絲團取名為「冰友會」，並表示：「回饋冰友會，最好的方式就是陪大家一起旅遊、拍照、共享美食與住宿。」此次組團前往的人數眾多，分乘兩輛遊覽車，白冰冰貼心的每天換車與粉絲近距離互動。

此行無論男女，彷彿都年輕了許多，白冰冰笑稱：「大夥兒出發時是紳士淑女，返程時個個活潑熱情。」她期待下一次，再度呼朋喚友，攜手同遊。

