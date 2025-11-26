自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

温昇豪陷「新歡舊愛三角戀」拉鋸！認了「她」：身邊最適合的女人

温昇豪（中）在《整形過後》陷「新歡安心亞（左）和舊愛張榕容」三角拉鋸。（六魚文創提供）温昇豪（中）在《整形過後》陷「新歡安心亞（左）和舊愛張榕容」三角拉鋸。（六魚文創提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕温昇豪在整形外科醫療影集《整形過後》中飾演整外神醫，意外捲入「新歡vs.舊愛」的感情混戰，一邊是陪伴在側、溫柔貼心的護理師安心亞，另一邊則是生命裡一道難以翻越的過去，冷靜又倔強的女醫張榕容。温昇豪笑說，江浩宇看似遊戲女人堆，但面對真實感情卻完全沒輒：「遇到2人反而不敢直球對決，常講一些言不及義的話來化解尷尬。」温昇豪透露：「《整形過後》除個案議題外，更描繪劇中角色們在壓力、創傷與情感界線中的摸索與成長，打破過去醫療劇中常見的三角愛情套路。」至於身為男主角的他到底情歸何處，他賣關子，「準時鎖定就知道！」

温昇豪（右）在《整形過後》重逢張榕容掀起感情風暴。（六魚文創提供）温昇豪（右）在《整形過後》重逢張榕容掀起感情風暴。（六魚文創提供）

温昇豪透露兩段情在角色心中代表截然不同的重量：「雅頌（張榕容演出角色名）是逝去青春的追憶，也是未修補的創傷；蘇菲（安心亞角色名）則是身邊那個最適合、最能讓人安定的人。」也因為如此，江浩宇才會「進退兩難」，在這兩個女人之間被迫面對自己最不願翻開的那一頁。安心亞則直言，蘇菲並非「傻愛型」角色，反而很Z世代、很有原則：「她會很喜歡浩宇，對他好、支持他，但如果浩宇沒給她想要的愛情，她也會轉身離開。」一句話也讓粉絲更加期待這條「辦公室曖昧線」到底會如何發展。

温昇豪（左一）與李廷鎮（右）、洪暐哲在《整形過後》三男為張榕容失控。（六魚文創提供）温昇豪（左一）與李廷鎮（右）、洪暐哲在《整形過後》三男為張榕容失控。（六魚文創提供）

另一方面，張榕容飾演的雅頌的感情世界更是火力全開！她不只與初戀江浩宇再度相遇，同時身邊還有一位對她死心塌地的「小奶狗護理師林麟（洪暐哲 飾）」，更引來韓國「完美主義系整外歐巴」侑恩（李廷鎮 飾）跨國追愛，兩人都被她的專業與溫柔堅定吸引，堪稱劇中最強情感風暴核心。

為什麼雅頌會吸引三種截然不同的男性？張榕容點破原因：「雅頌跟浩宇很像，都記得曾經的美好，但沒有勇氣讓現在的自己活得更美好。」她的堅強、脆弱、逞強與倔強混在一起，讓角色充滿矛盾魅力。李廷鎮也分享侑恩追到台灣的理由：「侑恩追求完美，看起來比較冷，但其實內心滿溫暖的。他是被雅頌細心照顧病患的樣子打動的。」正是這個被保護慾包覆的特質，讓侑恩無法忽視，才願意跨海尋找她。

《整形過後》將於12月13日起每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集；晚間11點在公視+、LINE TV、台灣大哥大MyVideo、Hami Video播出2集；八大戲劇台、中天綜合台、龍華電視台、三立電視台與華視將於明年接棒播出。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中