金唱片首波卡司太瘋！ENHYPEN、IVE9組男女神全來台灣了

LE SSERAFIM（左起）、ENHYPEN、IVE都將於明年1月來台參加金唱片頒獎典禮。（翻攝自官方IG）

〔記者鍾志均／台北報導〕2026「第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）」將於明年1月10日在台舉辦，一向有「韓國葛萊美」之稱的金唱片，今（26）公布首波嘉賓，名單豪華到讓網友驚呼：「是把韓國音樂節整個搬來台灣！」

首波名單包括：ENHYPEN、IVE、LE SSERAFIM、ZEROBASEONE、NCT WISH、CORTIS、ALLDAY PROJECT、izna、ZO ZAZZ——九組風格完全不同、流量級到令人頭皮發麻的人氣韓團大集合。

消息一出，瞬間衝上台灣社群熱搜，不少粉絲激動到手抖打不出字，只能狂刷：「啊啊啊啊啊救命，怎麼全都來！！」尤其ENHYPEN是呼聲最高的演出嘉賓之一，他們每次在大型典禮的舞台都能創下全場尖叫最高分。

IVE今年氣勢如虹，《HEYA》、《Baddie》舞台破億觀看不成問題；LE SSERAFIM則以強勁舞台力著稱，去年美國 Coachella 登場造成全球熱議。如今兩團同時現身台灣，已讓整個K-POP 界「心跳超速」。

消息曝光後，開心嗨喊「台灣今年彷彿升級成 K-POP 主辦國」、「高雄 TWICE 才嗨完，台灣又直接迎接金唱片？台灣 2026 是開外掛嗎？」也有人打趣說：「我已經開始存錢＋請假＋祈禱全套開啟。」

