娛樂 最新消息

搶不到李聖傑的票？彰化歲末演唱會 壓軸開唱就是他

「情歌之王」李聖傑將參加彰化歲末演唱會，壓軸登場開唱經典情歌。（取自李聖傑臉書）「情歌之王」李聖傑將參加彰化歲末演唱會，壓軸登場開唱經典情歌。（取自李聖傑臉書）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「情歌之王」李聖傑出道26年，終於在今年底要首度前進台北小巨蛋舉辦演唱會，售票馬上秒殺，令許多粉絲為之扼腕。不過，搶不到票的民眾，可以提前12月20日到彰化縣立體育場參加歲末演唱會，李聖傑確定壓軸開唱，可以比演唱會早一步聽到歌聲。

彰化縣政府近年來都沒有舉辦跨年晚會，改為冬至前後舉辦歲末演唱會，可以花一樣的錢請到更多組的歌手。許多人都在問今年的卡司，縣府表示，將於12月初公布，去年演出8組，今年可以確定的是會比去年演出組別更多。

由於縣長王惠美日前在田中馬拉松的選手之夜當中，已事先公布邀請麋先生、李聖傑、陳華、翁立友等人開唱。縣府指出，今年壓軸的就是李聖傑，李聖傑將在12月26日、27日在台北小巨蛋首度開唱，演唱會一推出就秒殺，但在演唱會開唱之前，李聖傑將搶先在12月20日在彰化壓軸登場，演唱人人都會唱的招牌國民情歌。

去年彰化縣歲末演唱會在員林登場，吸引大量的民眾來聆聽。（資料照，彰化縣政府提供）去年彰化縣歲末演唱會在員林登場，吸引大量的民眾來聆聽。（資料照，彰化縣政府提供）

縣府指出，今年在王功漁火節與台灣設計展都有舉辦演唱會，原則上，前兩場以年輕族群為主，歲末演唱會則以安排符合適合全家一起來的老中青歌手，希望能夠以不重複為主，今年歲末演唱會將於晚間6點登場，其餘卡司會在12月初全數公布。

