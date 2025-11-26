白家綺神救援《好運來》！合體老公吳東諺成「亡命鴛鴦」

白家綺（右）與吳東諺戲裡戲外都是夫妻，默契升級火花滿滿。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕顏曉筠因車禍需休養，她演出的民視八點檔《好運來》面臨劇情銜接的挑戰，幸好白家綺在第一時間展現高超義氣，義不容辭接下代打重任，飾演顏曉筠的角色「芸菲」，白家綺透露因為她接手飾演的「芸菲」，剛好是與飾演「逸凱」的老公吳東諺組成亡命鴛鴦，這對真實生活中的夫妻，也迎來了「第一次一起演夫妻」的難得經驗。

白家綺透露這「公私不分」的互動讓她一開始超級不適應，「第一次排戲的時候，真的還蠻尷尬的，因為突然要看著他的臉，很溫柔地說話，就忍不住笑意，而正式來就馬上進入狀況。」

白家綺臨危受命接棒《好運來》「芸菲」。（民視提供）

白家綺重返八點檔戰場，也讓她與昔日熟識的演員們重聚，她透露像是蘇晏霈雖然是好友，但各自忙碌連吃飯都很難，這次的合作勾起了許多以前一起拍八點檔的美好回憶。演員王燦也對白家綺充滿信心。

但她坦言第一時間接到公司邀約時，心情其實非常複雜且心疼。她表示看到好友顏曉筠受傷，大家都非常不捨，也希望顏曉筠能安心養傷、早日康復。

