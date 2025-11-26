大新竹跨年晚會卡司出爐 蘇慧倫韋禮安呂士軒不斷電開唱

大新竹跨年晚會卡司出爐，今年有蘇慧倫、韋禮安、呂士軒等14組藝人，並選在大湳雅公園不斷電開唱。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕2026大新竹跨年晚會今年移到新竹市舉辦，文化局以「新竹ON LOOP不斷電」為主題，12月31日晚間7點後在大湳雅公園登場。並預告今年跨年晚會卡司藝人，有多名「金曲俱樂部」藝人，像是蘇慧倫、韋禮安、新科金曲歌王呂士軒、金曲最佳樂團TRASH，和客語金曲代表音樂樂團黃子軒與山平快等，還有歌手蕭秉治、白安、張涵雅、幽靈水晶等，共14組藝人輪番上陣，邀請大新竹人一起迎接2026年。

竹市文化局指出，今年跨年晚會主題為「新竹ON LOOP不斷電」，結合音樂、科技等活動，其中「ON LOOP」指不斷播放的音樂，也代表新竹這座城市連續不停歇的創新驅動力；「不斷電」則指這股能量將源源不絕、永無止盡。無論是精彩的表演、絢爛的煙火秀，或是豐富有趣的市集，邀市民一起感受跨年晚會的動感與活力。

文化局說明，大新竹跨年開場邀請2025新竹縣客家新曲獎奪下第一名與最佳作詞獎的歌手徐志能，與獲2025新竹九降風音樂節評審未來賞的新竹樂團海岸乾杯揭開序幕，跨年活動當天，也有上百攤美食及文創市集，並有新年300秒煙火秀與大家接2026年。相關活動可洽文化局、市府臉書粉絲專頁。

