自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大新竹跨年晚會卡司出爐 蘇慧倫韋禮安呂士軒不斷電開唱

大新竹跨年晚會卡司出爐，今年有蘇慧倫、韋禮安、呂士軒等14組藝人，並選在大湳雅公園不斷電開唱。（記者洪美秀攝）大新竹跨年晚會卡司出爐，今年有蘇慧倫、韋禮安、呂士軒等14組藝人，並選在大湳雅公園不斷電開唱。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕2026大新竹跨年晚會今年移到新竹市舉辦，文化局以「新竹ON LOOP不斷電」為主題，12月31日晚間7點後在大湳雅公園登場。並預告今年跨年晚會卡司藝人，有多名「金曲俱樂部」藝人，像是蘇慧倫、韋禮安、新科金曲歌王呂士軒、金曲最佳樂團TRASH，和客語金曲代表音樂樂團黃子軒與山平快等，還有歌手蕭秉治、白安、張涵雅、幽靈水晶等，共14組藝人輪番上陣，邀請大新竹人一起迎接2026年。

大新竹跨年晚會卡司出爐，今年有蘇慧倫、韋禮安、呂士軒等14組藝人，並選在大湳雅公園不斷電開唱。（記者洪美秀攝）大新竹跨年晚會卡司出爐，今年有蘇慧倫、韋禮安、呂士軒等14組藝人，並選在大湳雅公園不斷電開唱。（記者洪美秀攝）

竹市文化局指出，今年跨年晚會主題為「新竹ON LOOP不斷電」，結合音樂、科技等活動，其中「ON LOOP」指不斷播放的音樂，也代表新竹這座城市連續不停歇的創新驅動力；「不斷電」則指這股能量將源源不絕、永無止盡。無論是精彩的表演、絢爛的煙火秀，或是豐富有趣的市集，邀市民一起感受跨年晚會的動感與活力。

大新竹跨年晚會卡司出爐，今年有蘇慧倫、韋禮安、呂士軒等14組藝人，並選在大湳雅公園不斷電開唱。（記者洪美秀攝）大新竹跨年晚會卡司出爐，今年有蘇慧倫、韋禮安、呂士軒等14組藝人，並選在大湳雅公園不斷電開唱。（記者洪美秀攝）

文化局說明，大新竹跨年開場邀請2025新竹縣客家新曲獎奪下第一名與最佳作詞獎的歌手徐志能，與獲2025新竹九降風音樂節評審未來賞的新竹樂團海岸乾杯揭開序幕，跨年活動當天，也有上百攤美食及文創市集，並有新年300秒煙火秀與大家接2026年。相關活動可洽文化局、市府臉書粉絲專頁。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中