自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

吳淡如遭酸「靠運氣致富」霸氣反嗆：你相信貴人陪我60年？

〔記者侯家瑜／台北報導〕作家兼主持人吳淡如近日在社群分享理財觀，強調錢自己管的重要性。她也以自身經驗提醒大眾，不要過度依賴他人處理財務，更直言外界常把成功歸因於「貴人運」，讓她忍不住提出反思。

吳淡如提醒「錢自己管」的重要性。（圖擷取自吳淡如臉書）吳淡如提醒「錢自己管」的重要性。（圖擷取自吳淡如臉書）

吳淡如在貼文中寫下：「理財其實很簡單，第一個原則叫錢自己管，不要交給別人。」她指出，不論黑道、白道、合法或非法的代管者，「都很貪婪」，因此理財最重要的是掌握在自己手裡。

針對有人留言稱她之所以富有，是因為貴人相助，吳淡如回應：「你相信貴人相助我60年？」她感慨外界總把成功簡化，忽略背後努力。她也表示雖然人生中確實有不少貴人，但不能依賴貴人。

她更以吸引力法則分享自己的信念：「如果你誠懇地當別人的貴人，就會有誠懇的人來幫你的貴人。」但她強調，理財之路仍須回到「邏輯」。

貼文中，吳淡如也點破不少人會把他人的成功歸因於「富爸爸、貴人、運氣好」，但她認為這種說法其實是忽視別人的努力，也會讓自己陷入抱怨心態。她說：「想要有貴人，你也得當別人的貴人！只接受不付出，你遇到的貴人一定都是詐騙集團。」

她提到，若缺乏理財邏輯，即使貴人願意幫忙，也可能「大意失荊州」，甚至把人生積蓄交給錯誤的人。她提醒，每個人的財富條件不同，「就算是黃仁勳、郭台銘願意當你的貴人，你也不可以跟着他投。」

吳淡如最後呼籲大眾學會獨立管理財務：「大道至簡，靠自己不要靠貴人！」她也提醒，在平均壽命可能提升到120歲的未來，沒有人能當你一輩子的貴人，唯有現在開始建立金錢邏輯，才不會讓長壽變成負擔。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中