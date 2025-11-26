電玩大粉絲毛遂自薦 麥肯娜葛瑞絲加入《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》

〔記者許世穎／綜合報導〕改編暢銷電玩的賣座恐怖電影續篇《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》強勢回歸，本集加入多位全新演員，其中最受關注的便是昔有「最美童星」之稱麥肯娜葛瑞絲。19歲的她自小便是電玩的死忠玩家，笑稱以前常熬夜到凌晨三點把遊戲全破，還會和最好的朋友一起把整個傳說故事寫下來，「我甚至在我的18歲生日蛋糕上面放了這些角色！」

麥肯娜葛瑞絲如願加入《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》。（翻攝自YouTube）

在本片中，麥肯娜飾演超自然調查員麗莎，帶領團隊前往佛萊迪餐館的原始旗艦店展開調查。她坦言：「我從小就是電玩遊戲《佛萊迪餐館之五夜驚魂》的大粉絲，自從他們宣布要拍攝改編電影開始，我就一直想要加入這個電影系列，每年都在找機會參與系列電影的演出。」

麥肯娜過去曾與負責本片的布倫屋製片公司合作《陰宅2》，每次到製片公司報到時都會忍不住追問：「嘿，《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》現在進行得怎樣？」後來劇組請她錄了一段影片給電玩原作創作者、兼系列編劇的史考特考森，沒想到竟因此打動對方，讓她順利如願加入卡司。

她回憶當時錄影時對著鏡頭說：「嗨，史考特，我是你的超級大粉絲，如果《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》需要任何全新的演員，我只想要自我推薦一下，你是我童年的偶像。」沒想到那段影片真的被艾瑪和史考特看到，讓她至今仍覺得不可思議。

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》以更加驚嚇、可怕的機械玩偶，揭開全新恐怖篇章。（UIP提供）

《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》由首集導演艾瑪塔米再度執導，驚嚇度全面升級，更可怕的機械玩偶即將揭開全新恐怖篇章，12月5日在台上映。

