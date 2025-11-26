《南方時光》遭摩洛哥影展「零預警下架」 出不了國原因曝

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣導演曹仕翰原本帶著新作《南方時光》準備風光踏上摩洛哥紅毯，參加馬拉喀什國際影展正式競賽，結果還沒飛機起飛，就被一通電話「送走夢想」，原因竟出在「敏感因素」四個字。

《南方時光》不可在摩洛哥影展放映，導演曹仕翰滿腹問號。（高雄電影節提供）

《南方時光》以1996年台海危機為背景，描述少年在社會動盪下成長的故事，該片正是曹仕翰政治啟蒙的時期；他告知《中央社》7月31日馬拉喀什國際影展通知《南方時光》入圍，8月12日收到邀請函，11月10日影展 IG 公布 14 部競賽片，堂堂寫著《南方時光》（Taiwan），不料到了11月21日，影展再公布一次《南方時光》不見蹤影。

請繼續往下閱讀...

同天，曹仕翰收到通知：「不好意思喔，摩洛哥政府不給簽證、不給放映許可，所有行程取消。」此時全台影迷OS：「是怎樣？國際影展也會『鬼片上身』自動消失電影？」

馬拉喀什影展由摩洛哥國王穆罕默德六世背書、王子哈希德主持，今年評審團主席是《寄生上流》導演奉俊昊，不料法文版新聞稿主競賽寫著「13 部」，《南方時光》被消失。

至於《南方時光》到底敏感在哪？電影背景設定在 1996 台灣首次民選總統、飛彈危機陰影下，喚起當年台灣面對戰爭威脅的焦慮，有網友笑稱：「這部電影可能太會喚起焦慮了，喚起到跨國了。」

《中央社》報導，導演此刻人在澳洲參加另一個影展，接到摩洛哥通知時也是滿臉黑人問號，無奈表示「電影是理解世界的窗，但窗戶被堵了。」放話「會繼續創作，直到前面那堵巨牆倒下。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法