娛樂 最新消息

謝玲玲一句「中國台灣」貼文翻車！金馬懷舊文秒踩地雷榜No.1

〔娛樂頻道／綜合報導〕金馬62上週剛落幕，除了新科影后范冰冰致詞引爆網友熱議，早在35年前就息影的前金馬童星謝玲玲，昨突在Threads、臉書曬出她與梁朝偉一起頒獎的昔日影片，不料一句話將她送上台灣網路「地雷榜 NO.1」。

謝玲玲簡體發文回顧金馬獎頒獎畫面，內文卻提及「中國台灣」。（翻攝自臉書）謝玲玲簡體發文回顧金馬獎頒獎畫面，內文卻提及「中國台灣」。（翻攝自臉書）

謝玲玲寫道「1993年到中國台灣參加金馬獎三十年典禮。」令台灣網友瞬間暴走，直呼「這是在比誰更會舔？」也有粉絲發現她人明明定位就在苗栗，發文卻用簡體字，還配合北京用語，自然讓台灣網友大崩潰。

有人留言「你在上海會說中國上海嗎？」、「舔到這種程度很難不佩服。」、「台灣就台灣，加中國是想幹嘛？」、「人在苗栗心在北京？」留言區猶如政治版Reddit合體，火力全開。

謝玲玲當年嫁給香港富商林建岳，育有2子3女，雖然兩人1995年就離婚，但她長子林孝賢曾任中國廣州政協委員，女兒林恬兒更嫁給全國政協常委何柱國的兒子何正德。

有網友直接吐槽：「原來如此，這發文一看就是『家族外交』的一部分。」她在 Threads 遭罵後秒刪文，但臉書版本還留著，而本是一次的懷舊，卻變成來自1993年的統戰語氣，硬踩台灣民眾的底線。

