娛樂 最新消息

ØZI深夜街頭放閃！辣模女友Jane變「戀愛磁鐵」黏到不放手

〔娛樂頻道／綜合報導〕葉璦菱獨子ØZI和辣模女友Jane的戀情本來低調，沒想到甜起來根本零分寸！小倆口近日被媒體直擊這對俊男美女在深夜街頭上演「影集等級的浪漫片段」，現場甜度爆表。

ØZI（右）今年3月生日曬照放閃女友Jane。（翻攝自IG）ØZI（右）今年3月生日曬照放閃女友Jane。（翻攝自IG）

根據根據《CTWANT》報導，約莫本月中，ØZI與Jane先在好友柯震東家樓下的酒吧小聚，兩人和一名女性友人一路聊到凌晨。氣氛好到不想散場，直到深夜3點才步出場所。

然而一出門，Jane立刻「瞬間吸附」到男友手臂上，整個人緊貼側身，彷彿私密磁鐵；ØZI也自然地摟上女友纖細的小蠻腰，默契滿點。

兩人走在路口等車時，臉貼臉講悄悄話、笑聲此起彼落，Jane還被ØZI說得笑到彎腰，一副戀愛中的少女模樣；車子抵達後，ØZI先讓女友上車，兩人最後返回台北大安區的高檔住宅。

報導指出，去年母親節，ØZI曬出全家南韓旅遊照，照片中就看得見Jane的身影，被外界視為他正式公開戀情的瞬間。至於生日、節日等重要日子，兩人更是從不缺席。今年 ØZI 28歲生日時，他也曬出與 Jane 的甜蜜貼臉照，感情十分穩定。

