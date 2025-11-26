自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

廉世彬遭經紀人長期性騷！私下變本加厲 身心受創求助身心科

傳廉世彬遭經紀人長期性騷。（資料照；樂天桃猿提供）傳廉世彬遭經紀人長期性騷。（資料照；樂天桃猿提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕來台掀起一陣「韓援旋風」的樂天桃猿啦啦隊成員廉世彬，近期卻傳出遭同團韓籍黃姓經紀人長期性騷擾，事件在續約討論期間突然曝光，疑似已造成她嚴重心理壓力，甚至必須尋求身心科協助。

《鏡週刊》指出，黃姓經紀人在工作場合便頻頻展現越界行為，毫無基本肢體界線，不僅團隊內部有所察覺，就連球迷也看出端倪。每當廉世彬出席活動或現身球場，黃男總會貼身跟隨，找機會靠近碰觸；雖因場面公開稍有收斂，但仍讓人感到不適。

然而在私下場合，情況據傳更加惡劣。消息人士稱，黃男的肢體騷擾愈發明目張膽，對廉世彬「毛手毛腳」的情況屢屢發生。儘管她曾多次表達不舒服、希望對方保持距離，但黃男始終置之不理，態度完全無視當事人感受，讓廉世彬只能強忍壓力與身心煎熬。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中