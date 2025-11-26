廉世彬遭經紀人長期性騷！私下變本加厲 身心受創求助身心科

傳廉世彬遭經紀人長期性騷。（資料照；樂天桃猿提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕來台掀起一陣「韓援旋風」的樂天桃猿啦啦隊成員廉世彬，近期卻傳出遭同團韓籍黃姓經紀人長期性騷擾，事件在續約討論期間突然曝光，疑似已造成她嚴重心理壓力，甚至必須尋求身心科協助。

《鏡週刊》指出，黃姓經紀人在工作場合便頻頻展現越界行為，毫無基本肢體界線，不僅團隊內部有所察覺，就連球迷也看出端倪。每當廉世彬出席活動或現身球場，黃男總會貼身跟隨，找機會靠近碰觸；雖因場面公開稍有收斂，但仍讓人感到不適。

然而在私下場合，情況據傳更加惡劣。消息人士稱，黃男的肢體騷擾愈發明目張膽，對廉世彬「毛手毛腳」的情況屢屢發生。儘管她曾多次表達不舒服、希望對方保持距離，但黃男始終置之不理，態度完全無視當事人感受，讓廉世彬只能強忍壓力與身心煎熬。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

