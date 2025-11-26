自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃子佼喊悔悟求原諒！吹哨者Zofia斥「被性騷的女孩未獲道歉」

藝人黃子佼稱已和全部被害人和解。（記者楊國文攝）藝人黃子佼稱已和全部被害人和解。（記者楊國文攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕高等法院昨（25）日宣判藝人黃子佼持有未成年性影像案二審結果。法院審酌他已與37名被害人完成和解，最終將原判改為1年6月徒刑，並予以緩刑4年，全案仍可上訴。案件吹哨者 Zofia 亦於判決後再次在社群發聲，引發外界關注。

Zofia 自2023年起公開指控黃子佼曾對她強吻並拍攝私密影像，隨後陸續有其他受害者向她提出求助。針對此次二審判決，她再度在粉絲專頁「和我一起．走在法國的365天」表示，此次和解名單僅限黃子佼非法購買未成年性影像的受害者，並不包含曾遭到性騷擾或黃子佼聲稱「合意性交」的其他女孩。

她指出，另有兩起妨害性自主案件因證據不足遭到不起訴，而那些因證據被毀、害怕讓家人知道而無法發聲的受害者，「都沒有得到一句誠懇的道歉」。Zofia 認為司法程序有其侷限，但受害者的心痛不應被忽視。

針對外界批評，黃子佼昨日由律師蕭棋云代為回應，「本人對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每位受害者原諒。」不過 Zofia 強調，她關注的已不是黃子佼如何面對後續，而是所有受害者是否能重新獲得幸福，「既然壞人沒有活得苟延殘喘，我們更要過得幸福美滿。」

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中