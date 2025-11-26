黃子佼喊悔悟求原諒！吹哨者Zofia斥「被性騷的女孩未獲道歉」

藝人黃子佼稱已和全部被害人和解。（記者楊國文攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕高等法院昨（25）日宣判藝人黃子佼持有未成年性影像案二審結果。法院審酌他已與37名被害人完成和解，最終將原判改為1年6月徒刑，並予以緩刑4年，全案仍可上訴。案件吹哨者 Zofia 亦於判決後再次在社群發聲，引發外界關注。

Zofia 自2023年起公開指控黃子佼曾對她強吻並拍攝私密影像，隨後陸續有其他受害者向她提出求助。針對此次二審判決，她再度在粉絲專頁「和我一起．走在法國的365天」表示，此次和解名單僅限黃子佼非法購買未成年性影像的受害者，並不包含曾遭到性騷擾或黃子佼聲稱「合意性交」的其他女孩。

她指出，另有兩起妨害性自主案件因證據不足遭到不起訴，而那些因證據被毀、害怕讓家人知道而無法發聲的受害者，「都沒有得到一句誠懇的道歉」。Zofia 認為司法程序有其侷限，但受害者的心痛不應被忽視。

針對外界批評，黃子佼昨日由律師蕭棋云代為回應，「本人對於當年做錯的事情，已深刻且誠摯地悔悟，祈求每位受害者原諒。」，不過 Zofia 強調，她關注的已不是黃子佼如何面對後續，而是所有受害者是否能重新獲得幸福，「既然壞人沒有活得苟延殘喘，我們更要過得幸福美滿。」

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

