黃明志保釋今到期！大馬警方揭命案下一步「謝侑芯屍檢報告成關鍵」

〔記者邱奕欽／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志捲進台灣女網紅「護理師女神」謝侑芯命案後，獲口頭保釋將在今（26日）屆滿，不過礙於完整屍檢報告尚未出爐，大馬警方透露若化驗仍未完成，可能再度申請延長黃明志的保釋期，此案調查最新進度再次成為焦點。

黃明志（左）涉入謝侑芯命案，口頭保釋今天屆滿。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

黃明志日前因涉入命案遭大馬警方援引謀殺條文調查並扣留，當地推事法庭先後批准6天與3天延扣，直到本月13日才獲警方口頭保釋，期限為13日至26日共14天。大馬警方透露，副檢察司要求附有化驗結果的完整屍檢報告，因目前資料尚不足以進行提控等後續程序，因此黃明志獲准暫時保釋至26日。

請繼續往下閱讀...

據大馬媒體《中國報》報導，案件最新進展顯示，倘若屍檢報告於26日仍未出爐，警方可再次申請延長保釋，但具體能延長幾次、每次時長多久，需依案件進度與調查需求而定。消息人士也透露，在保釋期間警方無法再以謀殺條文重新逮捕或延扣黃明志，但可依權限隨時傳召協助調查或要求出庭，若黃明志不願配合，不排除向法院申請逮捕令。

至於調查若出現新線索，大馬警方是否會援引其他條文重新逮捕，消息人士表示尚未定案，但一般做法是在涉案者仍受保釋期間，警方通常會以傳召方式持續偵查，除非涉案者涉及新的案件，否則不會貿然採取重新逮捕或延扣措施，一切仍取決於案情與化驗進度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法