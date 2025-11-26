自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃明志保釋今到期！大馬警方揭命案下一步「謝侑芯屍檢報告成關鍵」

〔記者邱奕欽／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志捲進台灣女網紅「護理師女神」謝侑芯命案後，獲口頭保釋將在今（26日）屆滿，不過礙於完整屍檢報告尚未出爐，大馬警方透露若化驗仍未完成，可能再度申請延長黃明志的保釋期，此案調查最新進度再次成為焦點。

黃明志（左）涉入謝侑芯命案，口頭保釋今天屆滿。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）黃明志（左）涉入謝侑芯命案，口頭保釋今天屆滿。（組合照，本報資料照、翻攝自IG）

黃明志日前因涉入命案遭大馬警方援引謀殺條文調查並扣留，當地推事法庭先後批准6天與3天延扣，直到本月13日才獲警方口頭保釋，期限為13日至26日共14天。大馬警方透露，副檢察司要求附有化驗結果的完整屍檢報告，因目前資料尚不足以進行提控等後續程序，因此黃明志獲准暫時保釋至26日。

據大馬媒體《中國報》報導，案件最新進展顯示，倘若屍檢報告於26日仍未出爐，警方可再次申請延長保釋，但具體能延長幾次、每次時長多久，需依案件進度與調查需求而定。消息人士也透露，在保釋期間警方無法再以謀殺條文重新逮捕或延扣黃明志，但可依權限隨時傳召協助調查或要求出庭，若黃明志不願配合，不排除向法院申請逮捕令。

至於調查若出現新線索，大馬警方是否會援引其他條文重新逮捕，消息人士表示尚未定案，但一般做法是在涉案者仍受保釋期間，警方通常會以傳召方式持續偵查，除非涉案者涉及新的案件，否則不會貿然採取重新逮捕或延扣措施，一切仍取決於案情與化驗進度。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中