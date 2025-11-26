自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

迪士尼史上規模最大動畫！《動物方城市2》爛番茄開盤93％新鮮好評

毒蛇蓋瑞在《動物方城市2》裡現身，引發動物城的最大危機。（迪士尼提供）毒蛇蓋瑞在《動物方城市2》裡現身，引發動物城的最大危機。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕迪士尼賣座動畫續篇《動物方城市2》不僅擴張世界觀，更將「毒蛇」設定為關鍵角色，有望顛覆觀眾對蛇類的刻板印象。過去曾有生物學家做過實驗，在公路上放置假蛇，結果多數駕駛毫不猶豫加速輾過，甚至有人下車準備開槍，可見人們對蛇的恐懼與厭惡根深蒂固。電影也試圖用一段全新故事，讓觀眾看見「蛇」不同的一面。

該片今凌晨在爛番茄影評網開盤獲得93%的新鮮度好評，描述兔子警探哈茱蒂與搭檔狐狸胡尼克追查神秘案件，意外跟隨一條毒蛇闖入從未涉足的爬蟲類世界。這條名為蓋瑞的毒蛇一心想替家族洗刷污名，卻因一連串事件讓動物方城市陷入前所未有的混亂。

《動物方城市2》故事核心依舊以兔子和狐狸的感情為主軸，卻也帶出更多人性故事。（迪士尼提供）《動物方城市2》故事核心依舊以兔子和狐狸的感情為主軸，卻也帶出更多人性故事。（迪士尼提供）

為呈現更龐大的冒險，《動物方城市2》加入大量全新角色，根據迪士尼統計，片中有台詞的動物角色多達70位，其中最受矚目的莫過於首度在動畫主線中占據重要位置的毒蛇。雖然迪士尼動畫過去也曾出現蛇的身影，如《森林王子》的蟒蛇、《羅賓漢》的希斯爵士以及《公主與青蛙》的啾啾，但從未有蛇成為故事核心角色。

毒蛇蓋瑞不僅是撼動方城市的重要存在，其配音卡司更是萬中選一。導演傑瑞布希分享，他某次深夜看到關繼威的脫口秀，就立刻決定要找他為蓋瑞配音。動畫師亞當葛林回憶，當時導演請動畫組試著將關繼威的聲音搭配蛇的畫面，「這個片段出來後，整個房間的氣氛都瘋狂了。」之後關繼威進錄音室時，「他非常興奮，並說很榮幸加入這個大家庭，他非常謙虛，與他合作非常愉快。」

奧斯卡得主關繼威希望藉蓋瑞一角挑戰觀眾的刻板印象：「雖然這個角色一開始聲名狼藉，所以大家都怕他，但一旦我們真正了解他，就會發現他其實是有點傻氣、心地善良的『蛇』！」聯合導演拜倫霍華德也表示：「關繼威是為蓋瑞配音的絕佳人選，當你看到一條3公尺的毒蛇時，你不會想到會從牠嘴裡傳出關繼威的聲音，可他又為角色帶來了脆弱、真誠，他也因此成了電影的情感核心。」

《動物方城市2》在爛番茄影評網開盤獲得93%的新鮮度好評。（翻攝自爛番茄）《動物方城市2》在爛番茄影評網開盤獲得93%的新鮮度好評。（翻攝自爛番茄）

導演布希進一步指出，《動物方城市2》的核心仍是茱蒂與尼克的搭檔情誼，但全新的謎團圍繞著蓋瑞展開：「故事的謎題在於，為什麼這毒蛇會來到動物方城市？又為什麼在過去一個世紀裡，城市中沒有出現過任何蛇類？」

隨著蓋瑞身世逐步揭露，《動物方城市2》也將觀眾帶入全新場域，包括充滿奇異生物的巨大沼澤世界。迪士尼表示，本片到處都是活潑生動的動物角色，而在電腦特效上更全面升級。霍華德透露：「光是角色的種類就很多，我們有一個鏡頭同時在銀幕上出現了5萬隻動物！」也讓導演拍胸脯保證：「這絕對是迪士尼動畫史上規模最大的電影！」電影今天（26日）在台上映。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中