娛樂 最新消息

最美千金遭爆婚變竇驍 倫敦露面真實互動曝光

何超蓮、竇驍2023年結婚。（翻攝自IG）何超蓮、竇驍2023年結婚。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「最美千金」何超蓮與中國男星竇驍2023年在峇里島豪擲約2億台幣舉辦「世紀婚禮」，當時盛況空前，不過婚後兩人卻鮮少合體，因而不停傳出婚變、分居等傳聞，就連香港電影人向華強的妻子「向太」陳嵐都曾疑似暗指小倆口鬧離婚，不過近日兩人接連被網友在澳洲、英國偶遇，私下互動曝光。

何超蓮、竇驍被網友直擊現身倫敦。（翻攝自小紅書）何超蓮、竇驍被網友直擊現身倫敦。（翻攝自小紅書）

日前有澳洲網友撞見竇驍陪何超蓮去衝人造浪，稱兩人「明明感情很好」，近日又有網友在倫敦直擊竇驍、何超蓮，照片中可見兩人在餐廳用餐，互動看來相當自然，網友猛誇「竇驍本人也太帥了！用餐離開還和我們打了招呼。」直呼兩人根本沒離婚，網上不該再瞎傳。

何超蓮曬出喊出幸福兩字。（翻攝自IG）何超蓮曬出喊出幸福兩字。（翻攝自IG）

何超蓮自己也在IG限動曬照，雖然沒露臉，但寫著「幸福工作日」並加上愛心貼圖，看來老公陪在身邊相當開心。其實，夫妻倆日前已接力發聲澄清過婚變，竇驍說：「我們本不想回應這些莫須有的話題，沒成想事態變得越來越離譜。所以還望大家勿信謠勿傳謠。」何超蓮則表示理解大家好奇：「但我們始終認為，感情的穩固與否，無需通過任何形式向外界事無巨細地展示來證明。我們感情穩定。」

