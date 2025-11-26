自由電子報
娛樂 最新消息

只用13天撤走2800人！美軍撤離阿富汗震撼畫面重現

《撤離倒數13天》還原阿富汗難民潮，以及法使館挑戰13天內撤離2800人的真實故事。（原創娛樂提供）《撤離倒數13天》還原阿富汗難民潮，以及法使館挑戰13天內撤離2800人的真實故事。（原創娛樂提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕2021年，喀布爾機場外上千民眾瘋狂追逐並攀附美軍運輸機的震撼畫面，象徵塔利班重新掌權後阿富汗社會面臨全面崩解。電影《撤離倒數13天》首次將這段震驚全球的歷史搬上大銀幕，重現喀布爾淪陷期間，法國大使館撤離2800人的艱巨行動。

電影改編自大使館安全指揮官穆罕默德畢達的親身經驗，甫入選坎城影展便引發國際熱議，被外媒盛讚為「今年最貼近現實的戰爭電影」。坎城影帝洛契迪森姆在片中為了協助難民順利抵達機場，他必須多次與武裝塔利班進行危險談判。

坎城影帝洛契迪森姆認為自己在《撤離倒數13天》不是詮釋英雄，而是必須做出關鍵決定的普通人。（原創娛樂提供）坎城影帝洛契迪森姆認為自己在《撤離倒數13天》不是詮釋英雄，而是必須做出關鍵決定的普通人。（原創娛樂提供）

洛契迪坦言，自己原本並不知道法國曾策畫如此艱難的撤離行動：「但讓我印象深刻的，是那張畢達指揮官在機場把人從壕溝裡拉出來的新聞照片。」對於飾演真實人物，他更強調：「我不想讓他成為搶鏡的英雄，而是一個必須做出關鍵決定的普通人，他也會恐懼、焦慮、擔憂自己搞砸一切。」

導演馬丁布爾布隆以紀實手法呈現撤離行動的細節，描繪動盪中人們被迫流離的痛苦。參與演出的新生代演員萊娜寇德里童年因阿爾及利亞戰爭而流亡法國，有感而發分享：「世界各地的戰爭讓無數人在離開與留下之間被撕裂，這其實是相當普遍的生命經驗。為了拍攝這部電影，我召喚出自己內心這部分的記憶。」《撤離倒數13天》將於本週五（28日）在台上映。

萊娜寇德里在《撤離倒數13天》飾演口譯員，揭示阿富汗女性受迫害現實。（原創娛樂提供）萊娜寇德里在《撤離倒數13天》飾演口譯員，揭示阿富汗女性受迫害現實。（原創娛樂提供）

點圖放大
點圖放大
