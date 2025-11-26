自由電子報
不滿「完美人設」求解放！天后未婚夫不想被外表定義「無法代表你是誰」

伊莉莎白歐森（右）大讚卡倫透納在《換乘真愛》魅力滿載。（采昌提供）伊莉莎白歐森（右）大讚卡倫透納在《換乘真愛》魅力滿載。（采昌提供）

〔記者許世穎／台北報導〕金獎製造機A24最新話題奇幻愛情喜劇《換乘真愛》描繪跨越生死的奇幻三角戀，由曾演出《怪獸與鄧不利多的秘密》、天后杜娃黎波未婚夫卡倫透納詮釋真摯守候女主角67年的第一任丈夫，癡情又帥氣的人設堪稱「完美」，但不論戲裡戲外的他，都對此頗有微詞，期望從英俊形象解放。

片中卡倫和「緋紅女巫」伊莉莎白歐森以及《捍衛戰士：獨行俠》邁爾斯泰勒共譜浪漫奇幻三角戀，卡倫飾演於韓戰中陣亡，並在過世後真摯守候妻子67年的第一任丈夫「路克」。擁有老派電影男主角的氣質與帥氣外貌，加上癡情苦候的心意，讓角色在片中堪稱「完美深情男」。

卡倫透納在《換乘真愛》飾演深情又完美的男人，但他本人想跳脫完美人設尋求解放。（采昌提供）卡倫透納在《換乘真愛》飾演深情又完美的男人，但他本人想跳脫完美人設尋求解放。（采昌提供）

然而不論是片中的路克，或是片外的卡倫，都對「完美」兩字頗有微詞，並表示：「如果你只被外表定義，那根本無法代表你真正是誰。我角色的最終核心是獲得解放，要從他自己、從他想呈現給世界的那種英俊偶像形象中被解放。」

而他的最終表演也令導演大衛弗萊恩驚豔盛讚：「他突破了俊朗的外表，展現出長久停滯在時間中男人的不安；錯誤的演繹，可能導致只是個帥氣角色，但他讓角色擁有了深度。」更直呼：「這就是我要的！」

片中女主角深陷「永恆」終極二選一，早在創作初期，導演大衛弗萊恩與編劇派翠克康南恩便已決定好的最終選擇，但他們堅守「結局必須讓觀眾感到兩難」這個理念，並表示：「從一開始，我們就不希望這個決定變成『顯而易見』的選項。」

導演大衛弗萊恩表示，片中兩個男人都很好，「而我們要確保觀眾都能感受到那樣的『兩難』，也明白這不是只有兩個選項的世界。」因此他們花費大量時間與心血撰寫劇本，派翠克康南恩也分享：「我們嘗試多種路徑，讓每個轉折都能自然合理，讓觀眾在不同時刻為不同角色加油，而抵達期盼的終點時，觀眾會熱烈討論，這就是電影最有趣的地方！」《換乘真愛》將於本週五（28日）正式在台上映。

