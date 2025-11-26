不只超豪華陣容獻聲！細田守《永無止境的史嘉蕾》再創視覺新標竿

日本當代動畫大師細田守推出最新史詩鉅作《Scarlet永無止境的史嘉蕾》。（索尼影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾獲奧斯卡提名的日本當代動畫大師細田守，日前帶著最新史詩鉅作《Scarlet永無止境的史嘉蕾》來台參加金馬影展，讓搶先觀賞的粉絲見識到導演的全新突破，2D結合3D的畫風創造出奇幻的「異世界」國度，格局之大讓不少觀眾感嘆「太壯觀了」。

對於這次不同於以往的嘗試，導演細田守在採訪中提到：「在世界各地充滿令人心碎的衝突之際，我始終相信，唯有彼此相愛、選擇以團結共存的方式生活，才能帶領我們走向更美好的未來。正因如此，我希望能在此刻，把這部新作品分享給全世界，因為現在，比以往任何時候都更需要它。」

《Scarlet永無止境的史嘉蕾》從莎士比亞的四大悲劇之一《哈姆雷特》中獲得靈感。（索尼影業提供）

電影從莎士比亞的四大悲劇之一《哈姆雷特》中獲得靈感，也集結超豪華配音陣容，包括以《我的完美日常》榮獲坎城影帝的役所廣司、《工作細胞》蘆田愛菜，以及《在車上》岡田將生的全明星夢幻組合，共同演繹一段關於愛與人性的華麗動畫故事，跨越時空、生死，以及其間的一切界線。

對於拍攝這部電影的動機，細田守回答道：「疫情後的全球地緣政治局勢，對我而言是一個重要的創作啟發，我相信許多觀眾都能對『復仇』這個概念產生共鳴。對我而言，復仇在世界各地都是一種浪漫的情感投射，我們每個人心中或多或少都有一個無法原諒的對象。」

細田守強調，希望能藉由這部作品，向年輕世代傳遞更正向的訊息，「我希望觀眾能感受到史嘉蕾的心境變化，並理解究竟是什麼，讓她意識到生命中還有比復仇更重要的事情。」《Scarlet永無止境的史嘉蕾》將於12月10日正式在台上映。

